МИД РФ сообщил о смерти посла России в США Александра Дарчиева

В среду, 11 ноября, МИД РФ сообщил о смерти чрезвычайного и полномочного посла РФ в США Александра Дарчиева. Ему было 66 лет.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, что дипломат умер в Москве, где находился в связи с хроническим заболеванием.

О смерти российского посла также сообщили Associated Press и ABC News.

Александр Дарчиев занимал пост посла РФ в Вашингтоне с марта 2025 года. Ранее он возглавлял департамент Северной Америки МИД России, а в 2014-2021 годах был послом РФ в Канаде.