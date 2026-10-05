 

Трамп заявил, что считает Иран ответственным за попытку теракта на борту FlyDubai

05.10.2026, 23:00, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран связан с попыткой теракта на борту самолета FlyDubai. Об этом он заявил 5 октября, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

На вопрос, считает ли он Иран ответственным за произошедшее, Трамп ответил: «Да. Я лично так считаю».

Президенту также был задан вопрос о перемещении американских бомбардировщиков с авиабазы RAF Fairford в Великобритании. Трамп подтвердил, что самолеты были перебазированы из-за угроз. По его словам, их «немного переместили, не очень далеко».

Трампа также спросили, готов ли он к прямым переговорам с Ираном. «Всегда», – ответил президент США.

При этом представители администрации Трампа ранее в тот же день давали несколько иные оценки как ситуации вокруг FlyDubai, так и причин передислокации американских самолетов.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что пока не видел убедительных доказательств причастности Ирана к попытке теракта на борту FlyDubai.

Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, не стал напрямую связывать вывод бомбардировщиков с угрозой безопасности авиабазы в Великобритании. Он заявил, что переброска самолетов и ротация американских сил являются обычной практикой, и подчеркнул, что США по-прежнему доверяют системе безопасности британских военных объектов.


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