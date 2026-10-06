Трамп одобрил расстрел Нидаля Хасана, устроившего бойню на базе Форт-Худ в 2009 году

Президент США Дональд Трамп одобрил казнь через расстрел бывшего майора армии США Нидаля Малика Хасана, приговоренного к смертной казни за массовое убийство на военной базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

По словам Парнелла, министр обороны Пит Хегсет рекомендовал привести приговор в исполнение расстрельной командой, а Трамп утвердил эту рекомендацию. Дату и место казни определит министр армии США. Если приговор будет исполнен, это станет первой казнью по приговору американского военного суда с 1961 года.

AP отмечает, что приведение приговора в исполнение еще может быть задержано судебными процедурами, в том числе обращением защиты в федеральный суд.

5 ноября 2009 года Нидаль Хасан, служивший армейским психиатром, открыл огонь по военнослужащим на базе Форт-Худ. Были убиты 13 человек, еще 32 получили ранения. На процессе Хасан признал, что совершил нападение, и объяснял свои действия стремлением не допустить отправки американских военнослужащих в Афганистан, где, по его словам, они могли воевать против мусульман. В 2013 году военный суд приговорил его к смертной казни.

Нидаль Малик Хасан родился в США в семье палестинских эмигрантов и сейчас содержится в военной тюрьме Форт-Ливенворт в Канзасе. Ему в настоящее время 55 лет.

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