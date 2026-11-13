Скрининг работает, но болезнь все равно наступает: загадка роста колоректального рака

После более чем двадцати лет снижения заболеваемости колоректальный рак в США вновь пошел вверх. Причем рост затрагивает не только молодежь, как принято думать, а почти все возрастные группы вплоть до 65-69 лет. Исследование опубликовано в NEJM Evidence и вызывает серьезные вопросы к системе здравоохранения.

Что происходит

Колоректальный рак — вторая по значимости причина смерти от рака в США и ведущая среди взрослых моложе 50 лет. Рост случаев у молодых давно на слуху, но новые данные показывают, что проблема шире.

Кейтлин Мерфи, профессор педиатрии и наук об общественном здравоохранении Чикагского университета, с коллегами изучила данные Национального института рака с 2000 по 2023 год. Картина такая: в 2000 году скорректированный по возрасту показатель составлял 55,2 случая на 100 тысяч человек, к 2022 году он снизился до 36,7, а в 2023 году вырос до 38,3. Это первый общий рост после десятилетий падения.

Мерфи подчеркивает: тенденция к снижению была главной чертой статистики колоректального рака на протяжении десятилетий. Теперь показатели растут во всех возрастных группах до 65-69 лет.

Эффект когорты рождения

Мерфи, эпидемиолог, изучающая закономерности колоректального рака, предполагала, что рост у молодых со временем проявится и у старших. Она объясняет это эффектом когорты рождения — когда люди, родившиеся в один период, имеют схожие модели риска, которые становятся заметнее с возрастом. В данном случае у рожденных в 1960-х и позже повышен риск развития колоректального рака в среднем и пожилом возрасте.

По ее словам, эффект когорты рождения — это взаимодействие возраста и времени: люди, родившиеся примерно одновременно, проходят через годы и старение вместе, поэтому число диагностированных случаев будет расти.

Самый резкий рост — в 45-49 лет

Один из самых поразительных результатов касается людей 45-49 лет. С 2019 по 2023 год заболеваемость в этой группе росла на 12,76% в год — самый большой рост среди всех изученных групп.

Исследователи связывают значительную часть этого увеличения с изменениями в рекомендациях по скринингу: национальные рекомендации снизили начальный возраст рутинного обследования с 50 до 45 лет. Это позволило обследовать больше людей и выявить больше ранее не обнаруженных случаев. Мерфи говорит, что скрининг выполняет свою задачу — находит рак на ранней стадии.

Но расширение скрининга не объясняет более широкую тенденцию. Заболеваемость растет и у взрослых 65-69 лет, а снижение у людей 70-74 лет остановилось. Исторически обе группы получали существенную пользу от скрининга, и около 80% людей в этих возрастах проходят рекомендованное обследование. Вывод тревожный: дополнительные, пока невыявленные факторы риска могут нивелировать часть прогресса, достигнутого за десятилетия скрининга.

Пандемия ни при чем

Исследователи проверили, не исказили ли картину сбои во время COVID-19. Пандемия повлияла на скрининг и диагностику, что могло изменить время выявления случаев. Однако тенденция к росту сохранилась даже после исключения данных за 2020 и 2021 годы. К январю 2021 года активность скрининга в значительной степени восстановилась, так что пандемийные сбои — маловероятное объяснение роста в 2023 году.

Соня Купфер, директор Клиники оценки риска и профилактики рака желудочно-кишечного тракта в Медицинском центре Чикагского университета, говорит, что результаты побуждают понять причины роста, чтобы выявить факторы риска и, возможно, снизить их.

Почему болезнь растет у разных поколений

Рост числа диагнозов у молодых американцев стал серьезной проблемой здравоохранения. По данным Американского онкологического общества, заболеваемость среди взрослых 20-49 лет увеличивалась примерно на 3% в год с 2013 по 2022 год. Рак толстой кишки с ранним началом привлек большое внимание общественности и науки. Новое исследование предполагает: понимание причин более частого развития болезни у молодых поможет объяснить и то, что происходит у старших.

Мерфи отмечает: при диагностировании рака в молодом возрасте возникает много уникальных проблем, поэтому важно привлекать внимание к этой теме. Но что касается первопричины, исследование показывает: то, что может вызывать колоректальный рак у молодых, теперь приводит к его росту и у людей старшего возраста.

Химические вещества как возможная причина

Основные причины остаются неясными, но исследователи изучают роль воздействия химических веществ из окружающей среды. Мерфи и ее коллеги работают с токсикологом Синь Ху из Университета Эмори. Их подход — анализ небольших образцов крови для одновременного выявления следов тысяч химических веществ. Выявив вещества, связанные с потенциальными рисками, команда надеется сузить список для более детального изучения.

Затем исследователи планируют вместе с Купфер изучить, как эти вещества влияют на ткани толстой кишки. Для этого будут использовать органоиды — выращенные в лаборатории модели, воспроизводящие важные особенности толстой кишки. Эти миниатюрные тканевые системы позволяют изучать биологические реакции в контролируемой среде и помогают выявить, как определенные воздействия способствуют развитию рака.

Скрининг остается критически важным

Поскольку заболеваемость растет в широком возрастном диапазоне, исследователи подчеркивают необходимость продолжать отслеживать национальную статистику по мере появления новых данных из регистров каждый год.

Мерфи предупреждает: последствия могут стать существенными, если тенденция сохранится. Значительное число американцев, родившихся в последние десятилетия, стареет, и рост заболеваемости может привести к увеличению числа диагностированных случаев. Это, в свою очередь, увеличит спрос на лечение и услуги для переживших колоректальный рак.

Пока ученые пытаются понять факторы роста, скрининг остается одним из наиболее эффективных способов раннего выявления рака и снижения риска смерти. Согласно действующим национальным рекомендациям, взрослым со средним риском следует начинать регулярное обследование на рак толстой кишки в 45 лет и продолжать до 75 лет. Для людей моложе 45 или старше 75 решение о начале обследования принимается с учетом индивидуальных обстоятельств, включая семейный анамнез, симптомы и другие состояния здоровья.

Колоноскопия по-прежнему считается золотым стандартом скрининга, но у пациентов есть и дополнительные варианты, включая новые анализы крови и кала, которые можно проводить дома. Купфер советует обсуждать с врачом разные способы скрининга, чтобы понимать, для чего предназначены тесты и как часто их повторять.

Она также подчеркивает: людям моложе 45 лет не следует игнорировать возможные тревожные признаки только потому, что они не достигли возраста планового обследования. Тем, у кого нет известных генетических факторов риска или наследственной предрасположенности, все равно следует обратиться за медицинской помощью при крови в стуле, постоянных изменениях в работе кишечника или необъяснимой потере веса.

Изображение: разработано Мagnific.