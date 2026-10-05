 

Почему одни заболевают раком, а другие нет: ученые нашли ответ в скорости накопления мутаций

05.10.2026, 17:45, Разное
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Исследователи сравнили ДНК здоровых и раковых тканей семи органов — мочевого пузыря, толстой кишки, пищевода, печени, легких, предстательной железы и желудка. Они проанализировали данные сотен образцов нормальных тканей и тысяч опухолевых. В среднем в раковых клетках обнаружили более чем в четыре раза больше мутаций, чем в здоровых, пишет Газета.ру. Однако различия были заметны и среди людей без рака — даже с учетом возраста у некоторых здоровых участников количество мутаций в тканях было до восьми раз выше, чем у других.

Авторы предполагают, что это может объяснять, почему примерно в одинаковом возрасте у одних людей развивается рак, а у других — нет. Согласно так называемой «гипотезе хвоста», существует небольшая группа людей, у которых мутации накапливаются быстрее. Чем больше таких изменений со временем появляется в клетках, тем выше вероятность возникновения мутаций, способных запустить развитие опухоли.

Исследователи сравнили эту идею с двумя другими объяснениями: согласно первому, дополнительные мутации появляются после возникновения раковых изменений, согласно другому — их накопление связано с редкими масштабными повреждениями генома.

Однако именно «гипотеза хвоста» лучше всего соответствовала полученным данным. Ученые пока не знают, почему у некоторых людей мутации накапливаются быстрее. По их мнению, оценка скорости их накопления в будущем может помочь выявлять людей с повышенным риском рака еще до появления опухоли и разрабатывать для них более персонализированные стратегии профилактики.

Итоги исследования опубликованы в журнале Cancer Research.


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