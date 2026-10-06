 

По делу о попытке теракта в посольстве Израиля в Лондоне вынесен пожизненный приговор

06.10.2026, 10:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Уголовный суд Лондона приговорил к пожизненному заключению гражданина Кувейта Абдуллу аль-Бадри, который в 2025 году попытался прорваться с двумя ножами на территорию посольства Израиля в Великобритании.

34-летний мужчина был признан виновным в подготовке теракта и обладании холодным оружием. Отмечается, что минимальный срок, который ему предстоит провести за решеткой, составляет 20 лет.

Аль-Бадри прибыл в Великобританию нелегально всего за 16 дней до нападения на посольство. Он был задержан при попытке перелезть через ограду. У него была найдена записка, где он выражает намерение умереть смертью мученика. Мотив преступления стало желание «отомстить за Газу».


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.10 / Генсек ООН показал свою коллекцию бабочек, из-за которой пропустил три встречи по блокаде Ормузского пролива

06.10 / Профсоюзы заявили о присоединении к «протестам школьников» во Франции

06.10 / Lufthansa оснастит свои самолеты «акульей» бионической обшивкой

06.10 / Масштабная атака БПЛА на Москву — аэропорты временно закрывались, есть погибший

06.10 / Трамп одобрил расстрел Нидаля Хасана, устроившего бойню на базе Форт-Худ в 2009 году

05.10 / Трамп заявил, что считает Иран ответственным за попытку теракта на борту FlyDubai

05.10 / Tizker представила перочинный нож G11, помещающийся на кончике пальца

05.10 / Связь между геном и болезнью. Тест предупредит о рисках сердечных заболеваний

05.10 / Персидский кувшин и древние колодцы. Подводные археологи нашли затонувший порт древней Индии

05.10 / Трамп обвинил в росте цен на бензин «тупократов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике