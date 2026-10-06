По делу о попытке теракта в посольстве Израиля в Лондоне вынесен пожизненный приговор

Уголовный суд Лондона приговорил к пожизненному заключению гражданина Кувейта Абдуллу аль-Бадри, который в 2025 году попытался прорваться с двумя ножами на территорию посольства Израиля в Великобритании.

34-летний мужчина был признан виновным в подготовке теракта и обладании холодным оружием. Отмечается, что минимальный срок, который ему предстоит провести за решеткой, составляет 20 лет.

Аль-Бадри прибыл в Великобританию нелегально всего за 16 дней до нападения на посольство. Он был задержан при попытке перелезть через ограду. У него была найдена записка, где он выражает намерение умереть смертью мученика. Мотив преступления стало желание «отомстить за Газу».

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