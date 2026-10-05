Персидский кувшин и древние колодцы. Подводные археологи нашли затонувший порт древней Индии

У берегов южноиндийского штата Тамилнад, примерно в двух километрах от современной береговой линии, археологи обнаружили следы древнего портового города. Речь идет о Пумпухаре — легендарной столице ранних Чолов, которая, согласно тамильской литературе, была поглощена морем много веков назад, сообщает Департамент археологии штата Тамилнад. Новые находки подтверждают: под водой действительно скрывается значительная часть некогда процветающего города.

Где находится это место и почему о нем говорят

Тамилнад — штат на юго-востоке Индии, омываемый Бенгальским заливом. Именно здесь, в устье реки Кавери, располагался древний порт, известный в тамильских источниках как Каверипумпаттинам, или Пумпухар. Он был столицей ранних Чолов и одним из крупнейших торговых центров древнего мира.

Согласно тамильским эпическим поэмам «Силаппатикарам» и «Манимехалай», город был разделен на несколько районов: прибрежный Марувурпаккам, где селились иностранные купцы, и Паттинаппаккам к западу от него. Литература описывает высокие здания, склады, рынки и постоянный поток товаров из разных стран.

Что именно нашли под водой

Третья фаза подводных исследований у берегов Пумпухара принесла несколько важных находок. Среди них — четыре кольцевых колодца из обожженной глины, диаметром от 60 до 65 сантиметров, более 250 фрагментов керамики и часть западноазиатского «торпедного» сосуда.

Кольцевые колодцы — это вертикальные сооружения, которые строили на суше для доступа к пресной воде или для дренажа. Их присутствие на морском дне трудно объяснить чем-либо иным, кроме того, что когда-то здесь была обитаемая земля . По мнению археологов, находка колодцев может указывать на существование древнего палеоканала — старого русла реки, которое позже оказалось под водой.

Фрагмент торпедного сосуда — первая подобная находка в подводных исследованиях Тамилнада. Такие сосуды использовались для перевозки жидкостей, например вина или масла, по торговым путям Месопотамии и Персидского залива . Его наличие у берегов Индии — прямое доказательство того, что товары из Западной Азии достигали этих мест.

Что говорят тексты и что находит археология

Пумпухар упоминается не только в тамильской литературе. Древнегреческий географ Птолемей во II веке нашей эры называл этот порт «Каберис Эмпориум». Римские и греческие торговцы, которых тамилы называли «яванами», активно бывали здесь.

Археологические работы в этом районе ведутся с 1960-х годов. Еще тогда были найдены кирпичные сооружения, причалы, импортная керамика и монеты. В 1991 году на глубине около 23 метров обнаружили крупную U-образную каменную структуру. Позже нашли эллиптический объект и возможные следы кораблекрушений.

Нынешняя экспедиция — часть более масштабного проекта по картографированию затонувшего города. Пока исследовано лишь около 10 процентов запланированной территории, и археологи предполагают, что впереди новые открытия.

Как город оказался под водой

Согласно тамильской традиции, Пумпухар был разрушен морем. Ученые связывают это с эрозией почвы и периодическими цунами. Радиоуглеродный анализ древесины, найденной на старом причале, дал дату около 316 года до нашей эры, что подтверждает древность поселения.

Исследования показывают, что заселение выходило за пределы нынешней береговой линии. Часть города, вероятно, ушла под воду в результате повышения уровня моря и изменения русла реки. Тамильская поэма «Манимехалай» прямо говорит о том, что город Каверипаттинам был «поглощен морем».

Что это меняет

Находки у Пумпухара важны не только сами по себе. Они подтверждают картину, которую рисуют древние тексты: этот порт был частью огромной торговой сети, протянувшейся от Средиземноморья до Юго-Восточной Азии. Через него шли перец, слоновая кость, текстиль, драгоценные камни, а взамен прибывали вино, золото и лошади.

Присутствие западноазиатской керамики в водах Бенгальского залива — материальное доказательство того, что купцы из Персидского залива и Месопотамии действительно добирались до южноиндийского побережья. Это не просто строчка из древней книги, а предмет, который можно взять в руки.

Исследования продолжатся после муссона, следующий этап запланирован на январь 2027 года. Археологи надеются понять, насколько далеко простирается затонувший город и какую роль играли крупные каменные сооружения, найденные у берега.

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