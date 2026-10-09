Пентагон проведет прямую трансляцию казни террориста Нидаля Хасана

Пентагон подтвердил, что казнь Нидаля Малика Хасана, устроившего в 2009 году массовое убийство на военной базе Форт-Худ в Техасе, будет транслироваться в прямом эфире. Казнь через расстрел назначена на 3 декабря и должна пройти на территории Форт-Худа, передает AP.

Как сообщалось ранее, решение о приведении смертного приговора в исполнение одобрил президент США Дональд Трамп по рекомендации министра обороны Пита Хегсета. Накануне Хегсет заявил, что казнь будет публичной и власти «позаботятся о том, чтобы люди могли это увидеть». Позднее представитель Пентагона уточнил, что речь идет именно о прямой трансляции, детали которой будут объявлены позднее.

Нидаль Хасан, бывший майор армии США и военный психиатр палестинского происхождения, 5 ноября 2009 года открыл огонь по военнослужащим и гражданским на базе Форт-Худ. Были убиты 13 человек, еще 32 получили ранения. В 2013 году военный трибунал признал его виновным в умышленном убийстве и покушении на убийство и приговорил к смертной казни.

Если казнь состоится, она станет первой военной казнью в США с 1961 года и первым расстрелом по приговору военного суда с 1945 года. Вместе с тем Хасан еще может попытаться добиться отсрочки через федеральные суды, поэтому дата 3 декабря пока не является окончательной.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro