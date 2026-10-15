Оливковое масло перед едой предотвращает резкие скачки сахара в крови

Оливковое масло, употреблённое перед углеводами, может заметно уменьшать резкие скачки сахара в крови. К такому выводу пришли учёные из Киотского университета, которые обнаружили необычную реакцию организма на последовательность поступления питательных веществ. В экспериментах на мышах оливковое масло замедляло прохождение пищи через желудок и запускало гормональные механизмы, ограничивающие повышение уровня глюкозы после еды.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Diabetes. Они показывают, что для контроля сахара может иметь значение не только состав пищи, но и порядок, в котором человек употребляет разные продукты. Пока новый эффект продемонстрирован только на мышах, однако он помогает объяснить результаты предыдущих исследований питания.

Контроль уровня глюкозы после еды — одна из основных трудностей при диабете. Особенно выраженные колебания сахара возникают после употребления углеводов, которые в процессе пищеварения становятся источником глюкозы.

В последние годы учёные всё чаще изучают подход, основанный на изменении последовательности приёма пищи. Предыдущие исследования показали, что употребление овощей, белковых или жирных продуктов перед углеводами может помогать людям поддерживать более низкий уровень сахара после еды.

Предполагается, что один из главных механизмов связан со скоростью опорожнения желудка. Если пища медленнее поступает из желудка в тонкий кишечник, всасывание глюкозы в кровь также задерживается. Благодаря этому повышение сахара после еды может быть менее резким.

Другое возможное объяснение связано с гормонами пищеварительной системы, прежде всего с глюкагоноподобным пептидом-1, известным как ГПП-1. Этот гормон участвует в подавлении аппетита и усилении выделения инсулина. Именно его действие имитируют некоторые современные препараты, в том числе «Оземпик».

Чтобы подробнее разобраться в этих процессах, исследовательская группа под руководством эндокринолога Дайсукэ Ябэ провела серию экспериментов на мышах.

После ночного голодания животных разделили на три группы. В первой мышам давали оливковое масло, а через 15 минут — глюкозу. Во второй последовательность меняли: сначала животные получали глюкозу, затем оливковое масло. Третья группа служила контрольной: мышам давали воду, а после неё глюкозу.

Анализы крови показали заметные различия между группами.

У мышей, получивших оливковое масло перед глюкозой, уровень сахара после кормления повышался значительно меньше. Особенно выраженным эффект оказался через 15 и 30 минут. Однако к 60-й минуте различия между группами начали уменьшаться.

При этом употребление оливкового масла после глюкозы не обеспечивало такого же результата. Это указывало на то, что решающее значение имело именно время поступления жира относительно углеводов.

Исследователи также обнаружили, что у мышей, получивших масло первыми, желудок опорожнялся медленнее. Одновременно в их крови повышались концентрации нескольких гормонов: глюкагона, глюкозозависимого инсулинотропного полипептида и ГПП-1.

Такая реакция подсказала учёным, что оливковое масло запускает сразу несколько взаимосвязанных механизмов, которые регулируют движение пищи через желудок и поступление глюкозы в кровь.

Затем исследователи решили выяснить, является ли обнаруженное свойство уникальным для оливкового масла.

Для сравнения они испытали льняное, кокосовое и рыбье масла, а также свиной жир. В целом оливковое масло показало лучшие результаты в ограничении повышения сахара, хотя льняное масло и свиной жир по некоторым показателям действовали сходным образом.

Отдельные эксперименты провели на мышах с диабетом. Даже при существенно сниженной способности организма вырабатывать инсулин предварительное употребление оливкового масла давало похожие преимущества: уменьшало повышение глюкозы и замедляло опорожнение желудка.

Это позволило предположить, что обнаруженный механизм способен работать даже в условиях нарушения выработки инсулина.

Однако исследователи хотели понять, какие именно сигналы заставляют желудок медленнее пропускать пищу.

Для этого они использовали специальные препараты и генетически модифицированных мышей, позволяющие блокировать действие отдельных гормонов.

В первую очередь учёные проверили роль глюкагона и ГПП-1.

Когда нарушалась передача сигналов только одного из этих гормонов, оливковое масло продолжало оказывать положительное влияние. Но если одновременно блокировали оба механизма, способность масла снижать повышение сахара резко ослабевала или полностью исчезала. Пропадало и замедление опорожнения желудка.

Это показало, что глюкагон и ГПП-1 действуют совместно. Каждый из них способен частично поддерживать эффект, но для полноценной реакции необходима согласованная работа обоих механизмов.

На следующем этапе учёные проверили участие нервной системы.

Особое внимание они уделили блуждающему нерву, который участвует в передаче сигналов между пищеварительными органами и другими частями организма.

В отдельном эксперименте исследователи хирургически нарушили передачу сигналов по этому нерву у мышей.

Результат оказался показательным: способность оливкового масла замедлять опорожнение желудка и ограничивать повышение сахара значительно ослабевала или переставала обнаруживаться.

При этом гормональная реакция животных сохранялась. Иными словами, необходимые гормоны продолжали выделяться, но без нормальной нервной передачи их действия оказалось недостаточно для полноценного эффекта.

На основании этих результатов учёные пришли к выводу, что влияние оливкового масла на уровень глюкозы обеспечивается не каким-то одним гормоном, а согласованной работой гормональной и нервной систем.

«По-видимому, эффект связан с комплексной гормонально-нервной реакцией, а не с действием одного отдельного гормона», — отмечают авторы исследования.

По их мнению, раннее распознавание питательных веществ в пищеварительном тракте запускает последовательность сигналов, которая замедляет переход содержимого желудка в кишечник и ограничивает резкие колебания глюкозы.

Особенно интересным оказалось то, что один и тот же продукт действовал по-разному в зависимости от последовательности употребления.

Исследователи предполагают, что при поступлении глюкозы первой её быстрое всасывание может подавлять реакцию альфа-клеток поджелудочной железы. В результате эти клетки хуже выделяют глюкагон в ответ на поступление жирных кислот.

Если же сначала поступает оливковое масло, организм успевает активировать механизмы распознавания жирных кислот ещё до существенного повышения сахара в крови.

Это объяснение пока остаётся гипотезой. Учёные признают, что многие детали взаимодействия гормонов, нервной системы и пищеварения ещё предстоит изучить.

Кроме того, все новые эксперименты проводились на мышах. Пока неизвестно, будет ли предварительное употребление оливкового масла оказывать столь же выраженное действие на людей, в том числе пациентов с диабетом.

Тем не менее работа открывает возможности для дальнейших исследований. Оливковое масло является распространённым пищевым продуктом, поэтому проверить его влияние на уровень сахара у людей относительно несложно.

Авторы также считают перспективным изучение самой последовательности употребления продуктов. В отличие от строгих диет, такой подход предполагает изменение порядка приёма пищи без необходимости полностью исключать определённые группы продуктов.

«Наша группа давно интересуется практическими подходами к питанию, которых люди могут придерживаться в повседневной жизни», — рассказал Дайсукэ Ябэ.

По его словам, привлекательность изменения последовательности приёма пищи заключается именно в простоте: человеку достаточно поменять порядок употребления продуктов, не отказываясь от привычных категорий еды.

Таким образом, исследование показало, что поступление жиров перед углеводами способно запускать сложную гормонально-нервную реакцию, замедляющую всасывание глюкозы. Однако прежде чем рекомендовать оливковое масло в качестве способа контроля сахара при диабете, этот эффект необходимо подтвердить в исследованиях с участием людей.

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