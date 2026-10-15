Не постепенное старение: учёные раскрыли, что на самом деле происходит с организмом при менопаузе

Менопауза вызывает гораздо более резкие изменения в женском организме, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли учёные, проанализировавшие более 300 миллионов лабораторных исследований свыше миллиона женщин. Оказалось, что прекращение менструаций сопровождается не только гормональной перестройкой, но и внезапными изменениями в состоянии костей, работе печени и почек, составе крови и обмене жиров.

Результаты масштабного исследования опубликованы в научном журнале Nature Medicine. Они ставят под сомнение распространённое представление о менопаузе как о постепенном процессе, связанном с общим старением организма.

Авторы работы сравнивают происходящее с физиологическим обрывом: многие показатели, которые до определённого момента менялись относительно плавно, при наступлении менопаузы совершают резкий скачок.

Чтобы обнаружить эту закономерность, международная группа под руководством молекулярного биолога Глена Придхэма из Института Вейцмана в Израиле изучила данные двух крупных групп женщин — из США и Израиля.

Исследователи использовали специальный вычислительный метод, позволяющий отделить влияние календарного возраста от изменений, связанных непосредственно с репродуктивной системой. Ранее разграничить эти два процесса в масштабных популяционных исследованиях было затруднительно.

Анализ показал, что последняя менструация совпадает с резкими изменениями сразу в нескольких системах организма. Причём наиболее выраженные сдвиги затрагивают костный обмен, показатели работы печени и переработку жиров.

В американской выборке учёные изучили 90 типов лабораторных анализов. Из них 52 продемонстрировали статистически значимые резкие изменения, связанные с менопаузой.

«Предыдущие исследования уже установили потерю костной ткани и характерные гормональные всплески, однако масштаб нашей работы показывает, что этот переход является резким и затрагивает весь организм», — отмечают авторы.

Особенно показательным оказалось сравнение с мужчинами. Исследователи не обнаружили у них аналогичных внезапных физиологических сдвигов. Это позволяет предположить, что изменения у женщин связаны именно с менопаузой, а не с естественным старением, которое происходит у представителей обоих полов.

Однако не все специалисты согласны с тем, что происходящее следует описывать как физиологический обрыв.

Профессор акушерства и гинекологии Мельбурнского университета Марта Хики, не участвовавшая в исследовании, считает такую формулировку потенциально тревожной для женщин.

По её словам, она может создавать впечатление, будто менопауза неизбежно сопровождается резким физическим и психическим ухудшением состояния. Между тем представленные данные этого не доказывают.

Некоторые исследователи предлагают рассматривать менопаузу не как упадок организма после завершения репродуктивного периода, а как своеобразную смену его физиологической деятельности. Организм и мозг переходят к другому режиму функционирования, а не просто постепенно теряют прежние возможности.

Чтобы понять причины обнаруженных изменений, необходимо учитывать роль яичников.

В течение репродуктивного периода они обеспечивают развитие фолликулов, созревание и высвобождение яйцеклеток. Однако их функции не ограничиваются размножением.

Яичники также вырабатывают гормоны, включая эстрогены, прогестерон и тестостерон. Эти вещества влияют на многочисленные процессы далеко за пределами репродуктивной системы. Поэтому прекращение привычной гормональной активности яичников может отражаться на работе разных органов.

Особенно важную роль, судя по результатам исследования, играет эстроген.

Физиолог Миа Шаумберг из Университета Саншайн-Кост в Австралии, не участвовавшая в работе, обратила внимание на любопытную закономерность.

Системы, в которых исследователи обнаружили наиболее выраженные изменения, в частности костная ткань и печень, отличаются высокой чувствительностью к эстрогену. Напротив, в системах, где заметных сдвигов не выявили, известная связь с этим гормоном значительно слабее.

Это наблюдение помогает объяснить, почему прекращение менструаций сопровождается столь разными изменениями одновременно. Гормональная перестройка затрагивает не один орган, а целую сеть физиологических процессов.

Но ещё более интересное открытие касается времени, когда эти изменения начинают формироваться.

Исследователи обнаружили, что некоторые гормональные показатели начинают меняться задолго до последней менструации.

Примерно за 15 лет до менопаузы появляются признаки снижения антимюллерова гормона. Приблизительно за 12 лет начинает уменьшаться уровень эстрадиола — одной из основных форм эстрогена.

В то же время фолликулостимулирующий гормон демонстрирует противоположную тенденцию: его концентрация начинает повышаться примерно за 14 лет до прекращения менструаций.

Получается, что гормональные изменения, предшествующие менопаузе, могут начинаться более чем за десятилетие до её наступления, хотя наиболее резкие изменения других физиологических показателей наблюдаются непосредственно во время перехода.

По мнению Мии Шаумберг, это открывает возможность прогнозировать будущие системные изменения по гормональным показателям значительно раньше, чем считалось прежде.

Такая картина согласуется с результатами недавних исследований на мышах, которые указывают на то, что старение яичников начинается за десятилетия до наступления менопаузы.

Таким образом, гормональная перестройка может развиваться на протяжении многих лет, тогда как её наиболее заметные последствия для других систем организма проявляются сравнительно резко.

Однако исследователи и независимые специалисты призывают осторожно интерпретировать результаты.

Работа носит наблюдательный характер. Она позволяет обнаружить закономерности в огромном массиве медицинских данных, но не доказывает окончательно механизмы, лежащие в основе всех выявленных изменений.

Специалист по медицинским исследованиям Эндрю Шеллинг из Оклендского университета в Новой Зеландии, не участвовавший в работе, считает результаты интересными, но пока не окончательными.

По его словам, менопауза представляет собой важнейший переходный этап в жизни человека, о котором наука до сих пор знает удивительно мало.

«Исследование открывает новый взгляд на менопаузу и создаёт основу для будущих научных работ», — отмечает Шеллинг.

Главное значение открытия заключается в том, что менопауза может быть не просто частью постепенного возрастного процесса, а самостоятельным физиологическим переходом, одновременно затрагивающим множество систем организма.

Масштабный анализ также показал, что предпосылки этого перехода появляются задолго до прекращения менструаций. Теперь учёным предстоит выяснить, как ранние гормональные изменения связаны с последующими резкими сдвигами в работе органов и что это означает для женского здоровья.

Как считает Шеллинг, новая работа может стать началом целой серии открытий, которые помогут лучше понять, каким образом менопауза перестраивает физиологию женского организма.

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