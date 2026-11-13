Небесный смотр: Венера, Марс и Юпитер. Где и когда удобнее смотреть парад планет

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13.11.2026, 23:45, Разное
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В утренние часы 14 ноября на небе сформируется редкая геометрическая картина: четыре планеты ближнего к Солнцу сектора — Меркурий, Венера, Марс и Юпитер — выстроятся почти в один визуальный ряд. Ярослав Турилов, представляющий Московский планетарий, в беседе с изданием «Москва 24» пояснил, что жителям мегаполиса для фиксации этого явления придется покинуть пределы города. Чтобы увидеть небесные тела, нужно найти открытую площадку, где линию горизонта не перекрывают постройки или лес.

Сложнее всего будет зафиксировать Меркурий. Перед тем как Солнце покажется из-за горизонта, эта планета едва поднимется на шесть градусов над землей. Увидеть ее диск получится только при идеальной прозрачности атмосферы и полном отсутствии преград на восточной стороне.

Венера, будучи третьим по силе света объектом после Солнца и Луны, тоже не поднимется высоко. Она будет мерцать на отметке в 10–12 градусов.

Благоприятнее всего сложатся обстоятельства для поиска Марса и Юпитера. Эти два тела окажутся в тесном соседстве. Более того, в последующие дни, 15 и 16 ноября, дистанция между ними визуально сократится еще сильнее. На востоке они появятся около полуночи, а к утру сместятся к югу. Яркая точка Юпитера послужит ориентиром, а на некотором удалении от нее можно будет опознать красноватый отблеск Марса.

Для успешного поиска планет потребуется безоблачная погода и отсутствие городской засветки. Эксперт советует выезжать за пределы мегаполиса, выбирая локации, где обзор не закрывают высотные дома или кроны деревьев.

Изображение: разработано: Мagnific

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