Победившая на выборах в Сербии партия хочет прекратить торговлю оружием с Израилем

Представитель победившего на выборах в Сербии «Студенческого списка» заявил, что движение намерено прекратить торговлю оружием с Израилем, а также призвал остановить совместный проект по производству беспилотников на территории страны.

Филип Убович, один из видных представителей студенческого движения, сделал эти заявления в интервью британскому журналисту Аарону Бастани в подкасте Novara Media, отвечая на вопрос о том, как будущее правительство Сербии будет выстраивать отношения с Израилем.

«То, что там происходит, – пятно на совести человечества, и это действительно печально. В нашей программе говорится, что мы прекратим торговлю оружием с Израилем», – заявил Убович, имея в виду ситуацию в секторе Газы.

Убович также раскритиковал тесные связи бывшего президента Сербии Александра Вучича с Израилем, заявив, что создание в Сербии завода по производству беспилотников при участии израильской компании неприемлемо. Он призвал остановить реализацию этого проекта.

Предприятие по сборке беспилотников, созданное в сотрудничестве с израильской оборонной компанией, было открыто Вучичем в сентябре.

Заявления Убовича прозвучали на фоне подготовки Сербии к политическим переменам после победы «Студенческого списка» на досрочных парламентских выборах 25 октября.

Недавно представленная внешнеполитическая программа движения также осуждает военные действия Израиля в секторе Газы и предусматривает увеличение гуманитарной помощи палестинцам.

Новое правительство Сербии пока официально не сформировано, и никаких официальных решений о приостановке торговли оружием с Израилем или прекращении работы завода по производству беспилотников не объявлено.