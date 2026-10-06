 

Мошенники украли миллион рублей у москвича, который хотел вернуть деньги за концерт Канье Уэста

06.10.2026, 13:19, Разное
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Министр культуры Ольга Любимова призвала россиян проявлять бдительность при покупке и возврате билетов на концерты исполнителей из недружественных стран, которые не получили официального приглашения посетить Россию.

В качестве примера глава Минкульта привела историю 30-летнего жителя Москвы, который в конце августа приобрёл 5 билетов на выступление американского рэпера Канье Уэста на общую сумму 500 тысяч рублей, а после отмены мероприятия потерял ещё миллион при попытке их вернуть.

«Пример этого гражданина должен стать наукой для всех поклонников подобных музыкантов. Одно радует, что лишившийся полутора миллионов мужчина пообещал больше никогда не слушать рэп», – написала Любимова в своём Telegram-канале.

В ближайшее время Минкульт откроет «горячую линию», при помощи которой россияне смогут уточнить наличие официального разрешения на проведение концертов зарубежных артистов. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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