Масштабная атака БПЛА на Москву — аэропорты временно закрывались, есть погибший

В ночь на 6 октября Москва и Московская область подверглись масштабной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в направлении Московского региона летели 650 БПЛА, большая часть которых, по его словам, была уничтожена «на дальних рубежах».

К 08:14 Собянин сообщил о 122 беспилотниках, сбитых с начала суток на подлете к Москве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь в 16 муниципалитетах региона были сбиты 185 БПЛА. В результате атаки погиб 20-летний мужчина в поселке Радумля Солнечногорского округа, еще шесть человек получили ранения.

По данным властей Подмосковья, в Истринском округе повреждены десять частных домов, хозяйственные постройки и автомобили. В селе Лобаново Домодедовского округа загорелся дом, в Барыбине один дом был разрушен.

На фоне атаки ночью были временно прекращены прием и отправка самолетов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Около 05:25 Росавиация объявила о снятии ограничений.

Нижегородский аэропорт «Чкалов» принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву.

Российские власти заявляют, что атака продолжается и утром. Украинская сторона на момент публикации эти сообщения не комментировала.

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