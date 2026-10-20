 

Какие привычки ускоряют старение?

20.10.2026, 16:18, Разное
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Старение – это также результат ежедневного выбора. Некоторые привычки подстегивают микроповреждения клеток и заставляют биологические часы тикать в ускоренном темпе.

1. Хронический дефицит и нарушение фаз сна

Во сне происходит глубокое восстановление ДНК и очищение мозга от токсичных белков через глиомфатическую систему. Систематический сон менее 7 часов снижает выработку мелатонина – мощнейшего внутреннего антиоксиданта. Результат – накопление окислительного стресса и ускоренное укорочение теломер.

2. Избыток простых сахаров в рационе

Сладости и ультраобработанные продукты запускают процесс гликирования. Молекулы глюкозы буквально «склеивают» белки коллагена и эластина. Сосуды теряют гибкость, а кожа – упругость.

3. Загустевший ритм: гиподинамия

Сидячий образ жизни блокирует работу митохондрий – энергостанций клеток. Без регулярных физических нагрузок замедляется самоочищение клеток от биомусора, ухудшается микроциркуляция и ускоряется саркопения – потеря мышечной массы.

4. Дофаминовый и психологический оксидативный шторм

Хронический стресс держит организм в состоянии непрерывной выброски кортизола и адреналина. Это приводит к эндотелиальной дисфункции сосудов, подавлению активности иммунной системы и деградации стволовых клеток, необходимых для обновления тканей.

5. Ультрафиолет и скрытые интоксикации

Солнце без SPF-защиты — главный фактор фотостарения. УФ-лучи напрямую разрушают клеточный матрикс кожи и повреждают ДНК. Курение и алкоголь, в свою очередь, истощают запасы антиоксидантов и приводят к кислородному голоданию тканей.

Совокупность этих факторов создает иллюзию раннего износа: организм тратит все ресурсы не на сохранение молодости, а на бесконечный «латочный ремонт» повреждений.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific


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