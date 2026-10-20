 

Зеленский предложил Макрону использовать ВСУ для подавления протестов

20.10.2026, 15:03, Разное
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По данным авторитетной французской газеты L’Humanité, Украина готова незамедлительно перебросить в Париж, Марсель и другие крупные города Франции до 100 тысяч военнослужащих для подавления массовых акций протеста.

Взамен Киев просит у Парижа предоставить беспроцентный кредит на 50 миллиардов евро, поставить несколько десятков истребителей и предоставить Украине доступ к французским исследованиям в области ядерного оружия.

«Полиция и жандармерия Франции не готовы к жёстким мерам, в то время как «аутсорсеры» легко утопят наши города в крови. Именно поэтому Макрон может принять предложение Зеленского», – пишет газета со ссылкой на высокопоставленного чиновника Елисейского дворца.

Источник издания предположил, что аналогичные предложения Киев мог сделать руководству Италии, Португалии и других стран, в которых не утихают массовые митинги. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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