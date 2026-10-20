Исследователи назвали приправу, способствующую снижению уровня холестерина

В ходе тридцатидневного лабораторного опыта специалисты проверяли, как рацион с добавлением паприки меняет метаболизм грызунов. В исследовании задействовали 30 здоровых крыс, поровну распределив самцов и самок. Животных разделили на группы, которые получали стандартный корм или питание, дополненное пятью процентами специи — либо в классическом виде, либо после копчения.

По завершении этого срока эксперты провели комплексную проверку. Они изучили анализы крови, состояние внутренних органов, метаболические процессы, а также детально описали состав микрофлоры кишечника. Вопреки ожиданиям, эффект оказался избирательным. У женских особей, в рацион которых входила именно копченая паприка, зафиксировали существенное падение уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности. Параллельно у этих животных выросло бактериальное разнообразие в пищеварительном тракте, а накопление жиров в кишечнике снизилось.

Специалисты связывают такую динамику с тем, что изменения в бактериальном составе напрямую влияют на то, как организм перерабатывает липиды. При этом реакция организма сильно зависела от пола подопытных и способа кулинарной обработки растения. Дополнительный скрининг метаболитов показал, что обычная и подкопченная приправа дают разный набор продуктов обмена веществ. Вероятно, причина кроется в трансформации химического профиля специи: в процессе копчения в ней появляются специфические соединения из древесного дыма, которые и запускают благотворную цепную реакцию.

Стоит отметить, что употребление приправы никак не сказалось на здоровье органов. Все показатели крови и метаболизма оставались в рамках физиологической нормы, признаков токсического воздействия или повреждений тканей специалисты не нашли.

Результаты работы опубликованы в международном издании Food & Function.

Изображение: разработано Мagnific.

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