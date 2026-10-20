Глава Росдолголетия перечислил основные ошибки пенсионеров при езде на моноколесе

20-летний глава Росдолголетия Степан Курдюмов записал видеообращение к подопечным ведомства, в котором разобрал типичные ошибки пожилых людей при освоении моноколеса. По его словам, главная проблема – «неправильный настрой»: пенсионеры относятся к моноколесу как к средству передвижения, тогда как это «философия баланса и лайфстайл». Курдюмов отметил, что самая частая ошибка – попытка остановиться, тогда как правильная тактика, наоборот, «не останавливаться и не оборачиваться».

«Я, может, скажу крамольную мысль, но скажу: пенс на моноколесе – это кринж, – заявил Курдюмов. – Первый фейл: они думают, что если упадут, то это фиаско, братан. А это опыт. Второй фейл: они держатся за стены. Стены не бесконечные, рано или поздно они заканчиваются, и что тогда? Третий фейл: они надевают шлем. Шлем – это для тех, кто менжуется. А если ты бздишь, нефиг вообще выходить из дома. Я своим старикам говорю: либо ты едешь и улыбаешься, либо сидишь на лавочке как лошара и смотришь, как другие едут».

По словам главы ведомства, наиболее подготовленные пенсионеры уже освоили базовые элементы и могут «проехать пару метров без посторонней помощи». В планах Росдолголетия – запустить курсы повышения квалификации, где пожилых людей научат не только держать равновесие, но и правильно падать, «чтобы падение не выглядело кринжово».

«Я понимаю, что кто-то из них отчалит в больничку на некоторое время, – добавил Курдюмов. – Но что важнее для человека в 80 лет: целая нога или ощущение, что он ещё может? Я считаю, что ощущение. Ногу можно подлатать».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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