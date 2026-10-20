 

Как сохранить память до старости: эксперты обсудили профилактику когнитивных нарушений

20.10.2026, 9:48, Разное
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В России планируют разработать дорожную карту по профилактике, раннему выявлению и лечению когнитивных расстройств, включая болезнь Альцгеймера. Особое внимание специалисты предлагают уделить обследованию людей старше 45 лет, подготовке врачей и сопровождению пациентов. Эти вопросы обсудили 19 октября на форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни», организованном Всероссийским союзом пациентов на площадке МИА «Россия сегодня».

С увеличением продолжительности жизни растёт и число людей, сталкивающихся с нарушениями памяти, внимания и мышления. По оценкам, представленным на форуме, в России могут проживать до двух миллионов человек с деменцией. При этом официальная статистика отражает лишь часть случаев: например, в 2023 году было зарегистрировано немногим более 52 тысяч пациентов с болезнью Альцгеймера.

Как отметила директор Российского геронтологического научно-клинического центра, член-корреспондент РАН Ольга Николаевна Ткачёва, исследование «Эвкалипт», охватившее 11 регионов России, выявило когнитивные нарушения различной степени примерно у 60% обследованных людей старше 65 лет. Это не означает, что у всех участников была деменция: нарушения варьировались от лёгких до тяжёлых.

По словам специалиста, коррекция факторов риска потенциально позволяет предотвратить или отсрочить до 45% случаев деменции. Поэтому особое значение имеют профилактика и выявление нарушений на ранних стадиях, когда медицинское вмешательство может быть наиболее эффективным.

Одним из практических решений стал пилотный проект «Когнитивный навигатор». Он предусматривает проверку когнитивных функций во время диспансеризации и приёма у участкового терапевта с последующим направлением пациента к неврологу, психиатру или гериатру – врачу, специализирующемуся на здоровье пожилых людей.

Участники форума также предложили включить оценку риска когнитивных нарушений в профилактические обследования людей старше 45 лет. При обнаружении отклонений пациент должен получать не только направление на дополнительную диагностику, но и индивидуальный план наблюдения и профилактики.

Отдельно обсуждались немедикаментозные способы сохранения когнитивного здоровья. Специалисты подчеркнули пользу физической активности, общения, творчества и освоения новых навыков. Например, танцы одновременно задействуют память, координацию движений, внимание и социальное взаимодействие, помогая поддерживать когнитивный резерв мозга.

Однако ранняя диагностика – лишь часть задачи. По мнению участников форума, необходимо наладить взаимодействие терапевтов, неврологов, психиатров, гериатров и социальных служб, а также расширить поддержку семей, ухаживающих за людьми с деменцией.

Итогом экспертной работы должна стать дорожная карта с конкретными предложениями по организации медицинской помощи, профилактике когнитивных расстройств и совершенствованию нормативной базы. После подготовки документ планируют вынести на общественное обсуждение и представить органам власти.

Автор текста Анастасия Будаева


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