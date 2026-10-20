 

Премьер-министр Великобритании призвал пассажиров надеть наушники

20.10.2026, 9:15, Разное
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о запуске общенациональной кампании «Делите вагон, а не шум», призванной отучить пассажиров поездов от прослушивания музыки и просмотра видео через динамик телефона.

Одновременно министерство транспорта опубликовало рекомендации для местных властей Англии, позволяющие штрафовать на сумму до 100 фунтов стерлингов пассажиров автобусов, которые громко включают музыку, курят вейпы, мусорят или ведут себя угрожающе.

Право устанавливать собственные правила поведения в автобусах местные власти получили на основании закона об автобусных перевозках, вступившего в силу 5 августа. Такие правила должен утвердить министр транспорта. Следить за их соблюдением будут сотрудники транспортной безопасности и полиция, а не водители автобусов: сначала нарушителю объяснят правила и то, как его поведение мешает окружающим, и лишь в случае отказа подчиниться выпишут штраф.

В поездах кампания будет проходить в форме аудиообъявлений у государственных железнодорожных операторов и компаний, работающих по контрактам с министерством транспорта. Пассажира, который откажется выключить звук по требованию персонала, по-прежнему можно высадить на следующей станции или оштрафовать на сумму до 1000 фунтов.

По словам Бернема, каждый хотя бы раз оказывался в поезде рядом с человеком, включившим музыку или видео на полную громкость. Согласно опросу, о котором сообщила Guardian, около 60% британцев поддерживают меры против громкого прослушивания музыки и видео в общественном транспорте.


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