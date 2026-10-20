Комендантский час в центре Парижа, возможно введение чрезвычайного положения

В двух районах Парижа был объявлен в ночь на 20 октября комендантский час после массовых беспорядков последних дней, сопровождавшихся вандализмом и мародерством. «Мы должны защитить граждан и собственность от насилия и грабежей», – сообщила полиция.

Комендантский час объявлен с 11 вечера до шести утра на Площади Республики, ставшей центром беспорядков, и в районе Ле-Аль, где расположено множество магазинов и торговых центров, подвергшихся грабежу. При этом массовые собрания здесь были запрещены уже в восемь вечера.

Во многих городах объявлен частичный комендантский час. Так, в Бордо, Марселе, Ницце, Лионе в вечерние часы запретили появляться на улицах подросткам. Власти подчеркивают: на данном этапе эти меры носят ограниченный характер.

В то же время премьер-министр Себастьен Лекорню не стал отвергать идею введения в стране чрезвычайного положения. Он также выступил за принятие закона по выплате компенсации пострадавшим и восстановлении разрушенного – за счет организаторов беспорядков.

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