Топ-10 гидротехнических сооружений древности, которые до сих пор вызывают восхищение

Люди, живущие на юге Перу, до сих пор пользуются древними акведуками, сооруженными индейцами культуры наска. А вода в иранский город Шуштер поступает по каналам, строительство которых началось более 2 500 тысяч лет назад! Цивилизации прошлого умели строить не только грандиозные храмы и усыпальницы, но и гидротехнические сооружения, инженерные особенности которых вызывают восхищение и в наши дни: каналы, плотины, системы орошения и водоснабжения для выживания в засушливом климате… Мы подобрали для вас наиболее интересные ирригационные системы и каналы, построенные в древности, и сегодня расскажем о том, как они были созданы…

О римских акведуках знают почти все. Однако похожие и даже более сложные по своему устройству системы водоснабжения возводили не только римляне. Древние кхмеры, персы, индейцы Мезоамерики и другие народы прекрасно разбирались в климате своего региона, знали о подземных водах и особенностях речного стока, умели накапливать воду в сезон дождей и тратить ее в период засухи. Применяя все эти познания, они строили удивительные гидротехнические сооружения, которые позволяли получать стабильный урожай и снабжать питьевой водой поселения.

Помимо ирригационных систем, в Древнем мире строили и судоходные каналы. С учетом примитивных технологий прошлого, такие каналы требовали участия большого количества людей, и строили их достаточно долго, иногда столетиями, как, например, Великий канал в Китае. Но те судоходные каналы, что были достроены и сохранились до наших дней, действительно поражают воображение.

1.Оросительные каналы Месопотамии, Эриду, VI-I тыс. до н.э. Не так давно ученые обнаружили обширную сеть оросительных каналов в регионе древнего города Эриду, на юге современного Ирака. Междуречье Тигра и Евфрата — регион с жарким и засушливым климатом, поэтому древние земледельцы соорудили здесь сеть каналов, которые подавали воду от русла реки Евфрат к полям и обеспечивали бесперебойную подачу воды. При помощи спутниковых снимков в районе города Эриду было найдено более 200 крупных каналов шириной 2–5 метров. Ученые отмечают не только сложность устройства таких обширных ирригационных систем, но и необходимость их регулярного обслуживания. Земледельческое общество тратило колоссальные силы на поддержание каналов в рабочем состоянии, и они функционировали на протяжении длительного времени, пока русло реки Евфрат не сместилось, оставив сеть каналов без источника воды.

2. Канал фараонов, Древний Египет, XIII век до н.э.–VIII век н.э. Задолго до строительств Суэцкого канала, сооруженного в XIX веке, в Египте существовал его древний аналог — водный путь, который связывал Средиземное море с Красным. Есть сведения, что канал, который соединял Нил с Красным морем через систему соленых озер, функционировал уже в XIII веке до нашей эры. На протяжении веков канал посреди песков несколько раз приходил в упадок и не использовался, но затем его вновь восстанавливали. Известно, что канал расчищали персы во времена Дария I, а также римляне. Они захватили Египет в 30 году нашей эры и при императоре Траяне провели масштабную реконструкцию канала, укрепив берега и углубив дно: канал даже получил имя «река Траяна». В VIII веке нашей эры территория Египта и древний канал оказались под властью Арабского халифата. Увы, халиф Абу Джафара аль-Мансур приказал засыпать канал фараонов: древний торговый путь между Средиземным и Красным морями возродился уже в виде Суэцкого канала лишь многие столетия спустя.

Канал фараонов: канал между восточными рукавами дельты Нила и Красным морем. Изображение: Own work, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

3. Канал Менуа, государство Урарту, IX–VIII века до нашей эры. Государство Урарту существовало с IX по VI века до нашей эры и располагалось в Передней Азии, на территории современных Армении, части Турции, Азербайджана и Ирана. Это достаточно засушливый регион, поэтому для водоснабжения крепостей, городов и столицы — города Тушпа, жители Урарту строили сложные гидротехнические сооружения, подводившие воду от источников в горах. Одна из таких систем — канал Менуа, который снабжал водой Тушпа, и часть которого до сих пор сохранилась и выполняет свои функции. Город Тушпа располагался на берегу соленого озера Ван, вода которого непригодна для питья и орошения полей, поэтому и был сооружен водопровод, по которому пресная вода с гор поступала в столицу из горных источников. Главное русло канала Менуа, прорубленное в горных породах, имеет ширину до 4,5 метра, а там, где канал пересекает реку, водопровод идет по мосту. От основного канала отходит несколько ответвлений, а общая протяженность канала Менуа — 72 километра.

Канал Менуа. Изображения: Ziegler175, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

4. Коринфский канал, Греция, VII век до н.э.–XIX век н.э. Хотя этот канал достроили уже в Новое время, мы включили его в наш список, потому что история этого уникального сооружения начинается еще во времена Античности. Коринфский канал начали строить во времена греческого правителя Периандра в VII веке до нашей эры. Канал, который соединил бы Эгейское море с Ионическим, сулил большие выгоды в торговле, так как в разы сокращал путь вокруг полуострова Пелопоннес.

Коринфский канал, вид из космоса. Изображение: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team, Public domain, via Wikimedia Commons

Но стройка была остановлена из-за угрозы затопления, и водный путь заменили на сухопутный волок. Затем были еще попытки достроить канал, в том числе этим занимался римский император Нерон. Но небольшой канал длиной около 6 километров удалось наконец-то достроить лишь в 1893 году. Коринфский канал по судоходным меркам очень узкий — всего 21 метр шириной. Для сравнения: ширина Суэцкого канала 205–350 метров. Но при этом Коринфский канал очень глубокий: высота крутых стен достигает 76 метров.

Коринфский канал. Изображение: Inkey, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

5. Историческая гидравлическая система Шуштара, Иран, VI–V век до н.э. – III век н.э. Эта уникальная гидрологическая система находится на территории современного Ирана и имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сложная система водоснабжения состоит из множества каналов, подземных тоннелей, плотин и водохранилищ, пройдя через которые вода из реки Карун поступает в город Шуштер в иранской провинции Хузестан. Строительство этой гидросистемы началось, вероятно, во времена правления Дария Великого в VI–V веках до нашей эры и завершилось в эпоху Сасанидов в III веке нашей эры. Древняя система состояла из двух главных каналов, которые отводили воду из реки Карун. Один из них, канал Гаргар, до сих пор работает: по нему подается вода для водоснабжения города Шуштер, а также полей и садов, распложенных ниже по течению. Частью системы водоснабжения также является популярный у туристов замок Саласель: здесь находится один из центров управления гидросистемой.

Историческая гидравлическая система Шуштара. Изображение: Iman Yari, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

6. Великий китайский канал, Китай, VI век до н.э.–XIII век н.э. Это одно из древнейших гидротехнических сооружений и самый длинный судоходный канал в мире, который соединяет реки Янцзы и Хуанхэ и имеет протяженность более 1 700 километров. А если учесть второстепенные каналы, ведущие до Пекина и других городов, то суммарная протяженность канала составляет 2 470 км.

Великий китайский канал, Пекин. Изображение: EditQ, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Великий китайский канал начали строить в VI веке до нашей эры и полностью достроили лишь в XIII веке нашей эры. Канал служил не только транспортной артерией, связывающей крупные города севера и юга, но и частично решал проблему наводнений на реке Хуанхэ, то есть играл роль регулятора уровня воды. Главный канал Китая до сих пор активно используется и является важной водной артерией страны.

7. Гидравлическая система в регионе Ла-Мохана, Колумбия, первые века до н.э.–XI век н.э. На территории Колумбии до сих пор сохранилась сеть каналов и земляных насыпей, которые возвели индейцы народа зену. Ученые полагают, что эта гидравлическая система использовалась вплоть до X–XI веков нашей эры, а была построена в первые века до нашей эры. Общая площадь этой сети каналов — более 500 тысяч гектаров. Земляные гряды и платформы между каналами использовались для выращивания сельскохозяйственных культур и постройки домов. Во время сезона дождей вода распределялась по каналам, а возвышенные участки насыпей оставались вне зоны затопления. Во время засушливого сезона, наоборот, каналы использовались как источник воды, поддерживая выращивание сельскохозяйственных культур. Кроме этого, в каналах водилась рыба, что тоже было весьма удобно для живущих там индейцев зену.

Гидравлические системы в Ла-Мохане. Изображение: Jasmine Vieri et al., Communications Sustainability, 2026

8. Система водоснабжения культуры Наска, Перу, II век до н.э.–VI век н.э. Культура Наска знакома многим по загадочным геоглифам, оставленным на плато Наска, на территории современного Перу. Наска обитали в Перу со II века до нашей эры по VI век нашей эры — до того, как здесь появилась империя инков. Помимо знаменитых рисунков, наска оставили нам еще одно грандиозное рукотворное сооружение — уникальную систему водоснабжения, которая позволяла им выживать в пустыне, где нет крупных рек и озер. И не просто выживать, а успешно вести сельское хозяйство, выращивая картофель, кукурузу, тыкву и другие культуры. Часть древней ирригационной системы сохранилась в районе современного города Наска, на юге Перу.

Акведуки Канталлок — система акведуков, построенная представителями культуры Наска в Перу. Изображение: PsamatheM, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Долгое время ученые полагали, что колодцы, имеющие спиралевидный спуск к подземным водоносным горизонтам, служили только для добычи воды. Возможно, эти колодцы, которые на языке кечуа называются «пукиос», несли и какой-то сакральный смысл. Но все оказалось намного интереснее: спутниковые снимки и более детальный анализ территории показал, что это не просто колодцы, а часть грандиозной системы водоснабжения, куда помимо колодцев входят тоннели, связанные с потоками подземных вод. Исследователи полагают, что эти загадочные колодцы нагнетали воздух в систему тоннелей, что способствовало продвижению воды под землей в нужном направлении. Вода по подземным акведукам поступала к орошаемым полям, обеспечивая жизнь и процветание посреди пустыни.

Спуск к подземному горизонту с водой в виде колодца, система пукиос в Перу. Изображение: Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Примерно в 4 километрах к северу от города Наска находится археологический памятник Канталлок: здесь все еще используются 32 акведука с колодцами, построенными индейцами культуры наска. Акведуки поддерживаются в рабочем состоянии и выполняют свою функцию по водоснабжению: фермеры в районе города Наска все еще используют воду из этой системы для орошения своих полей. Одной из причин упадка культуры наска считается мощное явление Эль-Ниньо, которое вызвало в регионе небывалое наводнение, разрушившее жилища и инфраструктуру обитателей плато Наска.

9. Канал Корбулона, Римская империя, 47 год н.э. Этот канал времен Римской империи был обнаружен на территории современных Нидерландов в 1962 году. Древнеримское сооружение связывало реку Рейн и устье реки Маас, впадающей в Балтийское море. Канал был построен по приказу полководца Корбулона во времена императора Нерона, как предполагают, в качестве обходного пути, чтобы избежать опасных вод Балтики. Канал Корбулона использовался для отправки римских солдат с Рейна в Бретань. Римский водный путь имел ширину 15 метров, протяженность около 34 километров и был укреплен древесиной. На канале был построен город Форум Адриана — самый северный римский город в континентальной Европе.

Реконструкция канала Корбулона. Изображение: Hans Erren, CC BY 3.0 NL, via Wikimedia Commons

10. Система водохранилищ и каналов Кхмерской империи, IX–XII века. Древний храм Ангкор-Ват в столице Кхмерской империи известен многим: ежегодно этот комплекс в Камбодже посещает более 2 миллионов туристов. Но мало кто знает, что по соседству с Ангкор-Ватом находится древняя гидротехническая система, которая снабжала водой огромный столичный город Ангкор и весь соседний регион. Недалеко от всемирно известного храма расположено рукотворное водохранилище правильной прямоугольной формы размером 8 на 2,1 километра под названием Западный Барай. Водоем имеет глубину до 5 метров и по периметру окружен земляными валами высотой до 20 метров и шириной до 100 метров: в сезон муссонов он наполняется водой, а во время засухи частично мелеет.

Расположение Западного и Восточного Барая, вид из космоса. Изображение: NASA

Недалеко от Западного Барая находится еще один бывший водоем, Восточный Барай, чуть меньшей площади, который в наши дни не используется: воды в нем нет. Эти рукотворные водоемы — часть древней ирригационной системы, которая была построена во времена существования Кхмерской империи в IX–XII веках. И, кстати, ров с водой вокруг храма Ангкор-Ват — тоже часть этой системы. Население Кхмерской империи достигало нескольких миллионов человек, города и рисовые поля нуждались в постоянном водоснабжении. Чтобы не оставаться без воды в засушливый период года, древние кхмеры спроектировали и построили огромную систему водоснабжения, которая состояла из водохранилищ, каналов, шлюзов и плотин, изменив при этом естественные речные русла в регионе. Вся эта невероятно сложная система тщательно поддерживалась в рабочем состоянии и снабжала водой не только столицу, город Ангкор, но и расположенные ниже регионы и сельскохозяйственные поля вплоть до XIV-XV веков: ирригационная система и рисоводство были основой экономики Кхмерской империи. Но, увы, из-за внутриполитических противоречий и климатических изменений в этой части Юго-Восточной Азии грандиозная система кхмеров была заброшена. Режим осадков стал нестабилен: по годичным кольцам деревьев ученым удалось установить, что Ангкор пережил два периода с низким количеством осадков продолжительностью 20 и 30 лет, за которыми последовали интенсивные муссоны. Дамбы размывало после слишком обильных дождей, русла каналов заиливались от наносов, а людских ресурсов не хватало для того, чтобы восстанавливать грандиозную ирригационную систему древних кхмеров и поддерживать ее в рабочем состоянии.

Автор текста Ольга Фролова

На обложке: Историческая гидравлическая система Шуштара, изображение: Wojciech Kocot, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro