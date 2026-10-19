Во Франции после массовых беспорядков ввели комендантский час в четырех городах

Власти Франции объявили о введении комендантского часа в четырех городах на севере страны после массовых беспорядков, произошедших 17-18 октября. Ограничения будут действовать в ночь с понедельника на вторник, 20 октября, в отдельных районах Лилля, Дуэ, Ваттиньи и Денена.

Как пишет France 24 со ссылкой на канцелярию премьер-министра Себастьена Лекорню, решение принято после столкновений с полицией, поджогов и разгрома магазинов.

По данным префектуры департамента Нор, в субботу, 17 октября, в демонстрациях приняли участие около 26 тысяч человек, из них 24 тысячи – в Лилле. Во время беспорядков в городе были подожжены два коммерческих объекта, в том числе ресторан McDonald»s. Полиция задержала 69 человек. В результате столкновений пострадали 34 человека.

Ранее премьер-министр Себастьен Лекорню не исключил введения в стране режима чрезвычайного положения, если этого потребует ситуация. Однако, как пишет Le Monde, глава правительства заявил, что пока считает локальные ограничения более подходящей мерой для восстановления порядка. По его словам, комендантский час должен вводиться прежде всего в районах, где произошли погромы и разграбление магазинов.

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