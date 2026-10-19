Россия нанесла удар по парку в Харьковской области, погибли две женщины и младенец

Российская армия атаковала при помощи беспилотника центральный парк в Новой Водолаге в Харьковской области в тот момент, когда в парке было много семей с детьми.

В результате взрыва погибли две женщины и младенец, находившийся в коляске. 15 человек, включая семерых детей, получили ранения разной степени тяжести.

По сообщению «Украинской правды», удар был нанесен, предположительно, с применением беспилотника «Герань-3» около 16:30.

В результате атаки повреждено здание кафе, на месте происшествия работают спасательные службы и медики.

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