Во французском Бордо расследуют действия протестующих, которые за месяц не сожгли ни одного здания

Во французском городе Бордо полиция расследует действия протестующих, которые за месяц уличных беспорядков не сожгли ни одного здания и уничтожили всего 12 автомобилей. Эти показатели признаны худшими среди городов во всей Франции – речь идёт об «историческом антирекорде», утверждают местные СМИ.

Несмотря на то, что в Бордо тоже происходили погромы, их интенсивность в этом году признана ничтожной. Доходило до того, что участники беспорядков проверяли через электронные базы данных, застрахована ли надлежащим образом машина, прежде чем бить в ней стёкла и сжигать её.

«Можно с уверенностью говорить, что старая добрая Франция уходит в прошлое. Жители Бордо, очевидно, не хотят ничего знать о традициях, не интересуются, как поступали наши некогда великие предки, не берут примеров даже с других городов. Уже даже в Бельгии громят лучше, – заявил на ток-шоу Quotidien бывший заместитель министра внутренних дел Франции Лукас Дюбуа. – А у нас есть портовый город, в котором уже полвека не сжигали художественный музей, перестали переворачивать автомобили, перестали драться на улицах. Так умирает наша культура».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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