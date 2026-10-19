 

Во французском Бордо расследуют действия протестующих, которые за месяц не сожгли ни одного здания

19.10.2026, 16:01, Разное
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Во французском городе Бордо полиция расследует действия протестующих, которые за месяц уличных беспорядков не сожгли ни одного здания и уничтожили всего 12 автомобилей. Эти показатели признаны худшими среди городов во всей Франции – речь идёт об «историческом антирекорде», утверждают местные СМИ.

Несмотря на то, что в Бордо тоже происходили погромы, их интенсивность в этом году признана ничтожной. Доходило до того, что участники беспорядков проверяли через электронные базы данных, застрахована ли надлежащим образом машина, прежде чем бить в ней стёкла и сжигать её.

«Можно с уверенностью говорить, что старая добрая Франция уходит в прошлое. Жители Бордо, очевидно, не хотят ничего знать о традициях, не интересуются, как поступали наши некогда великие предки, не берут примеров даже с других городов. Уже даже в Бельгии громят лучше, – заявил на ток-шоу Quotidien бывший заместитель министра внутренних дел Франции Лукас Дюбуа. – А у нас есть портовый город, в котором уже полвека не сжигали художественный музей, перестали переворачивать автомобили, перестали драться на улицах. Так умирает наша культура».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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