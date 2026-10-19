 

Депутат парламента Австралии тяжело ранена, проверяется версия покушения

19.10.2026, 13:33, Разное
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Депутат австралийского парламента Хелен Хейнс получила в понедельник, 19 октября, критические ранения в результате намеренного автомобильного наезда возле ее офиса в городе Вангаратта. По сообщению The Guardian, мотив преступника устанавливается, рассматривается вероятность покушения.

Водитель машины, 43-летний мужчина, был задержан очевидцем до прибытия полиции. В его автомобиле, белом Toyota Land Cruiser, был обнаружен нож. К настоящему моменту не сообщили, были ли подозреваемый и депутат Хейнс знакомы раньше.

65-летняя Хелен Хейнс, независимый депутат, была доставлена вертолетом в больницу для оказания медицинской помощи. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил обстоятельства происшествия и сообщил, что расследованием займется специальная антитеррористическая группа.


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