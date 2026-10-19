Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1699-й день войны

Минобороны РФ 19 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Высокое, Избицкое, Великий Бурлук и Томаховка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Суходол, Сенное и Гнилица Сумской области. Противник потерял свыше 230 военнослужащих, 26 автомобилей и 1 самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гусинка, Лозовая-Вторая и Грушевка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Краматорск и Семеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 1 самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 20 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Криворожье, Староварваровка, Роганское, Веровка, Белозерское и Марьевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 8 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Омельник Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области, Вольнянка и Желтая Круча Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 5 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, танк, 18 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 265550 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31301 боевая бронированная машина, 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36759 орудий полевой артиллерии и минометов, 74963 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 276100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.

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