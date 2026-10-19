Передовое экотопливо из бамбука в несколько раз дешевле дизеля

Исследователи с кафедры химической инженерии Вустерского политехнического института доказали экономическую целесообразность перехода на топливо из бамбука. По их расчетам, цена такого топлива для автотранспорта составит не более $2,75 за галлон (3,7 л), при том, что в США в конце сентября цена дизеля выросла до $6,5. Причем в эту цену уже включены расходы на строительство мощностей по переработке бамбука с нуля.

Создавать топливо из бамбука удобнее всего методом гидротермального ожижения. На выходе получается очень чистый источник энергии в сравнении с ископаемым топливом — например, в отходы в виде золы уйдет менее 1 % от сухой массы сырья. Если же оценивать углеродный след, начиная еще с высадки бамбука, то он будет примерно в 26 раз меньше, чем у ископаемого топлива, на уровне 3,5 грамма углекислого газа (в эквиваленте) на мегаджоуль энергии.

Однако самое большое преимущество бамбука в том, что его не надо специально выращивать. Это одно из самых быстрорастущих растений в мире, которое прекрасно себя чувствует в бедном грунте и даже на земле бывших промышленных объектов. Подсчитано, что для обеспечения всех США таким топливом достаточно засеять всего 13 % сельхозугодий страны — причем, далеко не самых лучших. И тем самым отказаться от производства этанола и других видов биотоплива в пользу выращивания продуктов для населения.

Разговоры о поиске новых видов топлива ведутся не просто так, успехи в декарбонизации столкнулись с принципиальными проблемами. А именно – с практической невозможностью без потери коммерческой выгоды перевести на электромоторы транспортную авиацию и тяжелые грузовики. Нужно что-то сжигать в их двигателях, а в случае с бамбуком это вдвойне выгодно, так как он нуждается в углероде для роста, который активно поглощает из атмосферы и удерживает под землей в своей корневой системе.Источник — Worcester Polytechnic Institute

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