 

Передовое экотопливо из бамбука в несколько раз дешевле дизеля

19.10.2026, 10:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Исследователи с кафедры химической инженерии Вустерского политехнического института доказали экономическую целесообразность перехода на топливо из бамбука. По их расчетам, цена такого топлива для автотранспорта составит не более $2,75 за галлон (3,7 л), при том, что в США в конце сентября цена дизеля выросла до $6,5. Причем в эту цену уже включены расходы на строительство мощностей по переработке бамбука с нуля.

Создавать топливо из бамбука удобнее всего методом гидротермального ожижения. На выходе получается очень чистый источник энергии в сравнении с ископаемым топливом — например, в отходы в виде золы уйдет менее 1 % от сухой массы сырья. Если же оценивать углеродный след, начиная еще с высадки бамбука, то он будет примерно в 26 раз меньше, чем у ископаемого топлива, на уровне 3,5 грамма углекислого газа (в эквиваленте) на мегаджоуль энергии.

Однако самое большое преимущество бамбука в том, что его не надо специально выращивать. Это одно из самых быстрорастущих растений в мире, которое прекрасно себя чувствует в бедном грунте и даже на земле бывших промышленных объектов. Подсчитано, что для обеспечения всех США таким топливом достаточно засеять всего 13 % сельхозугодий страны — причем, далеко не самых лучших. И тем самым отказаться от производства этанола и других видов биотоплива в пользу выращивания продуктов для населения.

Разговоры о поиске новых видов топлива ведутся не просто так, успехи в декарбонизации столкнулись с принципиальными проблемами. А именно – с практической невозможностью без потери коммерческой выгоды перевести на электромоторы транспортную авиацию и тяжелые грузовики. Нужно что-то сжигать в их двигателях, а в случае с бамбуком это вдвойне выгодно, так как он нуждается в углероде для роста, который активно поглощает из атмосферы и удерживает под землей в своей корневой системе.Источник &#8212 Worcester Polytechnic Institute


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.10 / Как сохранить память до старости: эксперты обсудили профилактику когнитивных нарушений

20.10 / Австралия — нападение на депутата Хелен Хейнс совершил экоактивист, выступавший и против Израиля

20.10 / Премьер-министр Великобритании призвал пассажиров надеть наушники

20.10 / Сергей Шнуров запретил депутатам переименовывать Санкт-Петербург в честь своей музыкальной группы

20.10 / Ученые КНЦ РАН получили новый композит: нанопокрытия из карбида вольфрама на углеродном волокне с управляемой твердостью

20.10 / Томские ученые применили синхротронный метод для исследования процесса фазовых превращений во время облучения электронным пучком

20.10 / ВСУ — ночью перехвачены 115 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 136 БПЛА

20.10 / В Китае представили четырехметрового робота-титана для тяжелых и сложных работ

20.10 / Российские ученые разработали материал для очистки воздуха, снижающий образование токсичного диоксида азота

20.10 / Комендантский час в центре Парижа, возможно введение чрезвычайного положения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике