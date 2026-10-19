Протестующие в Париже подожгли Эйфелеву башню

Во время массовых акций протеста в Париже была уничтожена Эйфелева башня – в ночь на 19 октября вандалы сначала разгромили два мишленовских ресторана, три магазина и винный бар внутри достопримечательности, а потом подожгли один из главных символов французской столицы.

«К сожалению, все усилия спасателей оказались тщетными. Мы не смогли справиться с огнём и в настоящий момент Эйфелева башня перестала существовать», – сказал министр внутренних дел Франции Николя Шовен.

Президент Пятой республики Эммануэль Макрон в телеобращении к нации пообещал восстановить достопримечательность и попросил протестующих «бережнее относиться к национальному достоянию».

«Мы должны ценить то, что досталось нам от наших великих предков. Я умоляю не громить исторические здания, музеи и библиотеки, так как их восстановление – крайне дорогое дело», – призвал Макрон.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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