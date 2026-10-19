 

Протестующие в Париже подожгли Эйфелеву башню

19.10.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Во время массовых акций протеста в Париже была уничтожена Эйфелева башня – в ночь на 19 октября вандалы сначала разгромили два мишленовских ресторана, три магазина и винный бар внутри достопримечательности, а потом подожгли один из главных символов французской столицы. 

«К сожалению, все усилия спасателей оказались тщетными. Мы не смогли справиться с огнём и в настоящий момент Эйфелева башня перестала существовать», – сказал министр внутренних дел Франции Николя Шовен.

Президент Пятой республики Эммануэль Макрон в телеобращении к нации пообещал восстановить достопримечательность и попросил протестующих «бережнее относиться к национальному достоянию».

«Мы должны ценить то, что досталось нам от наших великих предков. Я умоляю не громить исторические здания, музеи и библиотеки, так как их восстановление – крайне дорогое дело», – призвал Макрон. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.10 / Как сохранить память до старости: эксперты обсудили профилактику когнитивных нарушений

20.10 / Австралия — нападение на депутата Хелен Хейнс совершил экоактивист, выступавший и против Израиля

20.10 / Премьер-министр Великобритании призвал пассажиров надеть наушники

20.10 / Сергей Шнуров запретил депутатам переименовывать Санкт-Петербург в честь своей музыкальной группы

20.10 / Ученые КНЦ РАН получили новый композит: нанопокрытия из карбида вольфрама на углеродном волокне с управляемой твердостью

20.10 / Томские ученые применили синхротронный метод для исследования процесса фазовых превращений во время облучения электронным пучком

20.10 / ВСУ — ночью перехвачены 115 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 136 БПЛА

20.10 / В Китае представили четырехметрового робота-титана для тяжелых и сложных работ

20.10 / Российские ученые разработали материал для очистки воздуха, снижающий образование токсичного диоксида азота

20.10 / Комендантский час в центре Парижа, возможно введение чрезвычайного положения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике