ВСУ — ночью перехвачены 4 ракеты и 243 беспилотника. МО РФ — сбиты 149 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 19 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, крылатые ракеты «Искандер-К» и 269 ударных БПЛА (из них – 59 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 4 крылатых ракет и 243 беспилотников (в том числе 43 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 25 локациях и падения обломков в 8 локациях. Причинен ущерб, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 19 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, республик Татарстан и Удмуртия, а также Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. Но минувшей ночью российская атака была более интенсивной.

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