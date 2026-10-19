Севастопольские учёные выявили факторы накопления нефтяных углеводородов в донных отложениях в прибрежных акваториях южной Камчатки

Сотрудники Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН и Морского гидрофизического института РАН при грантовой поддержке Российского научного фонда исследовали содержание органического вещества и нефтяных углеводородов в поверхностном слое донных отложений прибрежных акваторий южной части полуострова Камчатка с разной степенью урбанизации побережья.

Донные отложения прибрежных акваторий могут служить долговременным депо загрязняющих веществ: в них накапливается органический материал, включающий и нефтяные углеводороды, которые поступают с речным стоком, атмосферными осадками, а также в результате хозяйственной деятельности на побережье и в акватории. Пробы поверхностного слоя осадков учёные отбирали с помощью бокс-корера во время рейса на НИС «Профессор Мультановский» в 2023 году. Затем в лабораторных условиях определяли гранулометрический состав, общее содержание органического вещества, хлороформ-экстрагируемых веществ и нефтяных углеводородов, которые являются одним из основных загрязнителей акватории Авачинского залива.

Как отмечают авторы работы, распределение нефтяных углеводородов в осадках в значительной степени связано с содержанием органического вещества и гранулометрическим составом: чем больше в осадках органики и тонкодисперсных фракций, тем выше их способность удерживать углеводороды.

По результатам исследования максимальное содержание органического вещества фиксировалось в Авачинской губе и в бухте Русская, нефтяных углеводородов – в Авачинской губе (93 мг/100 г), где наиболее выражено влияние хозяйственной деятельности. Минимальные значения отмечены в песчаных отложениях открытых участков побережья и в некоторых бухтах с низкой антропогенной нагрузкой. В целом полученные данные указывают на то, что ключевым фактором аккумуляции нефтяных углеводородов выступает органическая матрица осадков, тогда как близость к урбанизированным территориям усиливает углеводородную нагрузку. Ключевыми факторами формирования пространственного распределения нефтяных углеводородов в донных отложениях являются уровень антропогенной нагрузки и содержание органического вещества в донных отложениях, – сообщила первый автор статьи, младший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ Ксения Зарипова.

Специалисты отметили, что медианное содержание нефтяных углеводородов в донных отложениях составляет около 3 мг/100 г, а в Авачинской бухте выявлены признаки хронического загрязнения. Пространственное распределение загрязнителей формируется под совместным влиянием литодинамических условий и антропогенного пресса. Наиболее уязвимыми к аккумуляции нефтяных углеводородов являются замкнутые акватории с высоким содержанием илистого материала, что необходимо учитывать при оценке рисков в урбанизированных прибрежных зонах региона.

Результаты опубликованы в «Морском гидрофизическом журнале».

Фото: Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН

Источник: Минобрнауки России

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