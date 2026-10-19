Самолет S7 Airlines подал сигнал бедствия над Казахстаном и приземлился в Омске

Пассажирский самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании S7 Airlines, выполняющий рейс S77099 из Новосибирска в Махачкалу, утром в понедельник, 19 октября, подал сигнал бедствия в воздушном пространстве Казахстана.

Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, самолет резко изменил курс и направился в сторону российской границы.

Согласно информации сервиса Flightradar24, экипаж установил на транспондере код 7700, означающий чрезвычайную ситуацию на борту.

Позже стало известно, что самолет совершил посадку в аэропорту Омска.

Причины объявления тревоги пока не сообщаются.

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