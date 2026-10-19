Austrian Airlines — угроза бомбы на рейсе из Израиля не подтвердилась, пассажиры прибыли в Вену

Авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что проверка самолета, совершившего 18 октября экстренную посадку в Болгарии из-за сообщения о подозрительном предмете на борту, не выявила угрозы безопасности полета.

Напомним, самолет, выполнявший рейс OS82 из Тель-Авива в Вену, был вынужден приземлиться в аэропорту Софии после получения сообщения о возможном взрывном устройстве. На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа.

После проверки самолета и снятия тревоги пассажиры и члены экипажа продолжили полет и прибыли в Вену.

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