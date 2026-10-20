СДВГ повышает вероятность ранней смерти на 70% — крупное исследование. Что поможет снизить риск?

Крупнейший обзор 19 исследований с участием почти 16 миллионов человек показал: у людей с СДВГ выше риск умереть от любой причины, включая самоубийства и травмы. При этом прием назначенных препаратов связан с более низким риском. Разбираемся, что именно выяснили ученые и почему это не повод для паники.

Коротко о главном

Ученые объединили данные 19 исследований, опубликованных с 2012 по 2025 год. В них участвовали люди из США, Канады, Швеции, Тайваня, Великобритании, Финляндии и Дании. Общая выборка — более 15,9 миллиона человек. Такой масштаб позволяет увидеть закономерности, которые в отдельном исследовании легко списать на случайность.

Вывод: у людей с СДВГ риск смерти от любой причины на 70% выше, чем у людей без этого расстройства. А прием препаратов для лечения СДВГ связан с более низким риском смерти.

Что такое СДВГ на самом деле

СДВГ — это не просто «не могу сосредоточиться». Это расстройство, при котором мозгу труднее даются задачи, требующие концентрации и планирования. По оценкам, оно есть примерно у 5% детей и 2,5% взрослых.

Со стороны это может выглядеть почти безобидно: забыл о встрече, потерял ключи, слишком много выпил в рабочий вечер. Но те же особенности в других ситуациях оборачиваются серьезнее. Потеря внимания за рулем ведет к авариям. Пропущенный прием лекарств задерживает лечение. Склонность поддаваться импульсам мешает бросить вредные привычки. Именно из таких мелочей и складывается риск.

Цифры, которые стоит знать

Ученые объединили данные 12 исследований, где была статистика смертности людей с СДВГ и без него. И вот что получилось.

Риск смерти от любой причины — на 70% выше. Риск смерти от самоубийства — на 90% выше. Риск смерти от травм (преднамеренных и непреднамеренных) — на 50% выше. Риск смерти от естественных причин — на 30% выше.

Любопытно, что предыдущий похожий обзор не находил повышенной смертности от естественных причин. Ученые объясняют расхождение просто: в новый обзор вошли свежие исследования, а выборки и методы оценки в них отличались.

Хорошая новость: лекарства связаны со снижением риска

Назначенные препараты для лечения СДВГ (обычно это стимуляторы) ассоциируются с более низким риском смерти от любой причины. Обзор не сравнивал между собой разные лекарства, так что речь идет об общей картине, а не о выборе конкретного препарата.

Чего это исследование не доказывает

Здесь важно не повторять ошибку громких заголовков.

Это не причинно-следственная связь. Работа показывает связь, а не причину. Нельзя утверждать, что СДВГ сам по себе вызывает эти показатели смертности или что лекарства напрямую снизили смертность. Методы обзора для такого вывода не предназначены.

Различия между исследованиями большие. На результаты могут влиять гендерный баланс, культурные установки, доступность медицины в разных странах и то, как за последнее десятилетие менялись диагностика и лечение СДВГ.

Цифры — это средние значения. Ученые прямо предупреждают: объединенные оценки отражают средние ассоциации между разными группами и условиями, а не универсальный закон для каждого человека.

Что из этого следует

Авторы подчеркивают: данные говорят о том, что у людей с СДВГ много факторов, повышающих риск смертности. Значит, важны поддержка и управление рисками для здоровья именно в этой группе. И еще один вывод — структурный: плохое здоровье непропорционально часто встречается у людей с СДВГ, и с этим нужно работать на уровне системы, а не только на уровне отдельного пациента.

Если у вас или близкого есть СДВГ, самый разумный вывод из обзора — не пугаться цифр, а обсудить с врачом лечение и регулярные проверки здоровья. И не пропускать приемы.

Результаты работы ученых опубликованы в JAMA Network Open.

Изображение: разработано Мagnific.

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