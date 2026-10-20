 

Суперсубтитры научили петь оперу вместе с исполнителем

20.10.2026, 11:00, Разное
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Коллектив мультимедийных дизайнеров MASARY Studios разработал и успешно испытал мультимедийную систему для Бостонской лирической оперы, которая «оживляет» субтитры и делает их частью происходящего на сцене. Они не первые, кто до этого додумался — анимированные субтитры и раньше использовались в качестве элемента декораций. Но в данном случае стояла иная задача – текст научили передавать эмоциональную составляющую песен и делать это не в ущерб основной функции.

Выбор языка при создании пьесы для оперы имеет решающее значение, потому что особенности исполнения здесь позволяют максимально раскрыть красоту и созвучность слов. А потому эквиритимический перевод (перевод с сохранением рифмы) не подходит — в отличие от поп-музыки или рока, где требования не такие жесткие. Но и смысл слов тоже имеет колоссальное значение, так как сочинители подбирают очень красивые и поэтичные формы. Чтобы зритель его понял, приходится использовать субтитры.

Проблема субтитров в том, что зрители отвлекаются на их чтение и упускают часть происходящего на сцене. Поэтому в MASARY Studios разработали стилизацию шрифтов и анимации, чтобы они гармонировали с музыкой, сюжетом, оперной манерой исполнения и поэтическим текстом. Это не скучный текст где-то сбоку от сцены, а часть шоу, которым в реальном времени управляет живой оператор – компьютеру доверить такую задачу пока нельзя, потому что певцы на сцене работают не по алгоритмам.

Для вывода субтитров задействовали три широкоформатных 4K-проектора Epson. Еще один проектор (лазерный Epson EB-PQ2010W яркостью 10 000 люмен с ультракороткофокусным объективом перископического типа) проецировал изображение на декоративное окно. На него наклеили пленку PDLC от компании Innovate Glass, которая переключается между прозрачностью и непрозрачностью по команде. Проектор выводил разные картинки по ходу пьесы, подстраиваясь под сюжет, а окошко служило своего рода порталом для этого.

Источник &#8212 Epson


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