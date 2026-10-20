Правительство Италии направляет военных на борьбу с беспорядками

Правительство Джорджи Мелони намерено направить 500 военнослужащих в Милан для содействия обеспечению общественного порядка. Это стало ответом на погромы и мародерство в центре столицы итальянского севера.

«Их задача – защитить Милан. И это часть более широких мер по обеспечению безопасности. Мы переходим от слов к делу», – заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, лидер входящей в коалицию «Северной лиги».

Согласно публикациям СМИ, Мелони рассматривает возможность продление срока превентивного задержания для несовершеннолетних и жесткие меры в отношении преступных группировок. Часть этих инициатив уже находятся на рассмотрении парламента.

18 октября в ходе беспорядков миланская полиция задержала 271 человека. 32 из них были арестованы судом. В числе последних 23 несовершеннолетних и 13 иностранных гражданина.

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