 

Триатлонист разработал велосипедную трансмиссию с двумя автоматически переключаемыми звездами

20.10.2026, 10:00, Разное
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Известный триатлонист Андре Шукс совместно со стартапом Marginal Gain разработал необычную велосипедную систему шатунов Orient с двумя расположенными рядом одинаковыми по размеру передними звездами. Ее особенность заключается в автоматическом перемещении цепи между звездами, что позволяет уменьшить ее перекос при переключении скоростей.

За последние годы в системах переключения скоростей велосипедов произошли большие изменения. Раньше в них использовались две или три передние звезды для обеспечения широкого диапазона передаточных чисел. При этом большая внешняя передняя звезда сочеталась с малыми внешними звездочками кассеты, а малая внутренняя — с большими внутренними звездочками.

Такая система помогает избежать перекрещивания цепи под слишком большим углом. Образующийся в таком положении перекос приводит к повышенному трению, снижению эффективности передачи усилия и преждевременному износу цепи и других элементов трансмиссии.

На современных многоскоростных трансмиссиях для простоты и удобства часто устанавливается всего одна передняя звезда. Однако, когда цепь находится на самой большой или самой маленькой из звездочек кассеты, возникает заметный перекос, создающий дополнительную нагрузку на элементы трансмиссии.

Разработанная Marginal Gain система Orient призвана решить эту проблему. Ее две передние звезды механически соединены между собой, а специальный механизм обеспечивает автоматическое перемещение цепи между ними. При этом систему можно использовать с существующими задними переключателями и кассетами различных производителей.

Когда цепь находится на меньших звездочках с внешней стороны кассеты, она располагается на внешней передней звезде. При переключении на большие звездочки с внутренней стороны кассеты цепь автоматически перемещается на внутреннюю переднюю звезду. При обратном переключении происходит обратный процесс. Благодаря такому решению в перспективе Orient может стать основой 15- и даже 16-скоростных систем.

Пока система Orient из-за своих габаритов требует специальной велосипедной рамы. Для ее установки разработчики совместно с Blackwater Bicycles готовят титановую раму стоимостью в комплекте с системой менее 3000 долларов. В дальнейшем планируется выпуск более компактной версии Orient, совместимой с обычными велосипедами. Ее предполагаемая стоимость составит менее 500 долларов.

Источник &#8212 Marginal Gain


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