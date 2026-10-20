 

ВСУ — ночью перехвачены 115 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 136 БПЛА

20.10.2026, 8:15, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 20 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 165 ударных БПЛА (из них – 105 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 115 беспилотников (в том числе 73 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 30 локациях и падения обломков в 13 локациях. Причинен ущерб в Киевской, Харьковской и Одесской областях, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 20 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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