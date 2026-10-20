В Колумбии произошло обрушение на золотом руднике, множество погибших

В результате обрушения нелегального золотого рудника на юго-западе Колумбии погибли не менее 14 человек, еще семеро получили ранения. Как пишет Reuters, трагедия произошла 19 октября в районе населенного пункта Санта-Барбара-де-Искуандэ в департаменте Нариньо.

Губернатор департамента Луис Альфонсо Эскобар сообщил о завершении поисково-спасательных работ. По его словам, в результате обрушения погибли целые семьи. Он призвал власти страны принять меры для легализации деятельности старателей и повышения безопасности труда.

Рудник расположен в труднодоступном районе, окруженном тропическими лесами. Добраться туда можно только на лодках или небольших самолетах. В регионе действуют вооруженные повстанческие группировки, к которым власти обратились с призывом не препятствовать работе спасателей и доставке гуманитарной помощи.

В августе 2026 года в том же департаменте при аналогичном происшествии на золотом руднике погибли 13 человек.

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