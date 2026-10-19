Минкульт введёт для кинотеатров штрафы за недостаточные кассовые сборы отечественных блокбастеров

В министерстве культуры России готовят постановление, согласно которому власти могут начать офлайн-кинотеатры за недостаточные кассовые сборы отечественных блокбастеров. Речь идёт прежде всего о лентах, снятых при участии «Фонда кино».

Постановление начали разрабатывать после неоднозначной ситуации с высокобюджетным кинохитом «Колобок», сборы которого не оправдали ожиданий министерства. Даже несмотря на то, что сотрудникам региональных бюджетных учреждений и муниципалитетов под страхом увольнения порекомендовали приобретать билеты и приводить на сеансы членов семьи, сборы так и не достигли целевых показателей.

«Если государство тратит на кино миллиарды рублей, кинотеатры обязаны обеспечивать как минимум окупаемость этих вложений, – пояснил источник в ведомстве. – Функция кинотеатра как раз и заключается в том, чтобы продавать билеты, рекламировать сеансы с помощью афиш, анонсов, трейлеров. Сейчас это не делается в должной мере».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro