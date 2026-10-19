 

Минкульт введёт для кинотеатров штрафы за недостаточные кассовые сборы отечественных блокбастеров

19.10.2026, 18:00, Разное
  Поддержать в Patreon

В министерстве культуры России готовят постановление, согласно которому власти могут начать офлайн-кинотеатры за недостаточные кассовые сборы отечественных блокбастеров. Речь идёт прежде всего о лентах, снятых при участии «Фонда кино».

Постановление начали разрабатывать после неоднозначной ситуации с высокобюджетным кинохитом «Колобок», сборы которого не оправдали ожиданий министерства. Даже несмотря на то, что сотрудникам региональных бюджетных учреждений и муниципалитетов под страхом увольнения порекомендовали приобретать билеты и приводить на сеансы членов семьи, сборы так и не достигли целевых показателей.

«Если государство тратит на кино миллиарды рублей, кинотеатры обязаны обеспечивать как минимум окупаемость этих вложений, – пояснил источник в ведомстве. – Функция кинотеатра как раз и заключается в том, чтобы продавать билеты, рекламировать сеансы с помощью афиш, анонсов, трейлеров. Сейчас это не делается в должной мере».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.10 / Как сохранить память до старости: эксперты обсудили профилактику когнитивных нарушений

20.10 / Австралия — нападение на депутата Хелен Хейнс совершил экоактивист, выступавший и против Израиля

20.10 / Премьер-министр Великобритании призвал пассажиров надеть наушники

20.10 / Сергей Шнуров запретил депутатам переименовывать Санкт-Петербург в честь своей музыкальной группы

20.10 / Ученые КНЦ РАН получили новый композит: нанопокрытия из карбида вольфрама на углеродном волокне с управляемой твердостью

20.10 / Томские ученые применили синхротронный метод для исследования процесса фазовых превращений во время облучения электронным пучком

20.10 / ВСУ — ночью перехвачены 115 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 136 БПЛА

20.10 / В Китае представили четырехметрового робота-титана для тяжелых и сложных работ

20.10 / Российские ученые разработали материал для очистки воздуха, снижающий образование токсичного диоксида азота

20.10 / Комендантский час в центре Парижа, возможно введение чрезвычайного положения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике