Минкульт введёт для кинотеатров штрафы за недостаточные кассовые сборы отечественных блокбастеров
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В министерстве культуры России готовят постановление, согласно которому власти могут начать офлайн-кинотеатры за недостаточные кассовые сборы отечественных блокбастеров. Речь идёт прежде всего о лентах, снятых при участии «Фонда кино».
Постановление начали разрабатывать после неоднозначной ситуации с высокобюджетным кинохитом «Колобок», сборы которого не оправдали ожиданий министерства. Даже несмотря на то, что сотрудникам региональных бюджетных учреждений и муниципалитетов под страхом увольнения порекомендовали приобретать билеты и приводить на сеансы членов семьи, сборы так и не достигли целевых показателей.
«Если государство тратит на кино миллиарды рублей, кинотеатры обязаны обеспечивать как минимум окупаемость этих вложений, – пояснил источник в ведомстве. – Функция кинотеатра как раз и заключается в том, чтобы продавать билеты, рекламировать сеансы с помощью афиш, анонсов, трейлеров. Сейчас это не делается в должной мере».
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