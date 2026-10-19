Шторм «Адам» в Испании — четыре человека погибли, десятки авиарейсов отменены

В Испании в результате наводнений, вызванных проливными дождями, за последние двое суток погибли по меньшей мере четыре человека. Стихия привела к затоплению населенных пунктов, эвакуации жителей и отмене десятков авиарейсов. Наиболее серьезно пострадали провинции Валенсия и Аликанте на востоке страны, а также Балеарские острова.

По данным Europa Press, за 48 часов в некоторых районах провинции Аликанте выпало около 700 миллиметров осадков. В населенном пункте Форна зарегистрировано 720 миллиметров, в Пего – 693 миллиметра. Испанская метеорологическая служба AEMET назвала непогоду чрезвычайной, отметив, что в районе Ла-Сафор столь сильных дождей не наблюдалось с 1987 года.

Как пишет El País, наиболее тяжелая ситуация сложилась на севере провинции Аликанте и юге провинции Валенсия. Вышедшая из берегов река Жирона затопила несколько населенных пунктов. Около двух тысяч человек были эвакуированы, спасатели провели более ста операций, в том числе с использованием вертолетов. В городах Пего и Олива людей снимали с крыш затопленных домов.

Власти Валенсийского сообщества попросили жителей 145 муниципалитетов провинций Валенсия и Аликанте по возможности не покидать дома. Ограничения затронули около 850 тысяч человек. Позднее, по информации El País, число муниципалитетов, в которых продолжали действовать эти меры, сократилось до восьми. В наиболее пострадавшие районы направлены подразделения военных спасателей.

Серьезные перебои произошли и в авиасообщении. По данным Europa Press, 18 октября в аэропортах Пальма-де-Майорки и Ибицы были отменены 64 рейса, еще 16 самолетов перенаправлены в другие аэропорты. На Ибице из-за сильных ливней и скопления воды на летном поле работу аэропорта дважды приостанавливали, в общей сложности на два часа.

Непогода также нарушила автомобильное сообщение на Балеарских островах. На Ибице и Форментере потоки воды затопили дороги, были зарегистрированы десятки происшествий, связанных с падением деревьев и повреждением инфраструктуры. По информации El País, из-за опасных погодных условий власти отменили занятия в учебных заведениях Ибицы, Форментеры и Майорки. Это решение затронуло около 160 тысяч учащихся.

Причиной стихийного бедствия стал шторм «Адам», связанный с атмосферным явлением DANA. Так называют область холодного воздуха в верхних слоях атмосферы, которая при взаимодействии с теплыми и влажными воздушными массами может вызывать сильные ливни и наводнения.

По прогнозам испанских метеорологов, 19 октября зона интенсивных осадков сместится на северо-восток страны, в сторону Каталонии.

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