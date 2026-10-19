Ваша группа крови может влиять на риск диабета: учёные нашли убедительные доказательства

У людей с третьей группой крови риск развития диабета второго типа в среднем на 28% выше, чем у обладателей остальных групп. Причём повышенная вероятность заболевания наблюдается независимо от резус-фактора — как при положительной, так и при отрицательной группе крови. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие сотни ранее опубликованных научных работ.

Результаты основаны на масштабном обзоре 2024 года, опубликованном в журнале BMC Medicine. Команда под руководством эпидемиолога Фан-Хуа Лю из больницы Шэнцзин Китайского медицинского университета решила проверить, действительно ли группа крови связана с риском различных заболеваний.

Предыдущие исследования неоднократно указывали на возможную связь групп крови с состоянием здоровья, однако результаты часто противоречили друг другу. Одни работы обнаруживали повышенную вероятность определённых болезней, другие не находили убедительных подтверждений.

Чтобы разобраться в накопленных данных, исследователи изучили 51 систематический обзор с метаанализами, охватывающий 270 предполагаемых связей между группами крови и различными показателями здоровья.

Такой подход называется зонтичным обзором. Если обычный систематический обзор объединяет результаты отдельных исследований, то зонтичный анализ рассматривает уже опубликованные обзоры, позволяя оценить гораздо более широкий массив научных данных.

Учёные проверяли исследования, опубликованные в крупных международных и региональных научных базах до 16 февраля 2024 года. Их интересовали связи с заболеваниями как по системе АВ0, так и по резус-фактору.

Всего выделяют восемь основных вариантов групп крови с учётом резус-фактора. Различия определяются наличием или отсутствием определённых молекул на поверхности эритроцитов.

Первая группа, обозначаемая как 0, не содержит антигенов А и В. Вторая имеет антиген А, третья — антиген В, а четвёртая сочетает оба. Резус-фактор определяется наличием определённых белковых маркеров и обозначается как положительный или отрицательный.

Эти особенности важны для совместимости крови при переливании, но некоторые исследования предполагают, что они могут быть связаны и с предрасположенностью к заболеваниям.

Однако обнаружить статистическую связь недостаточно. Она может возникнуть случайно, оказаться следствием особенностей небольшой выборки или систематических ошибок в исследованиях.

Поэтому команда Лю провела дополнительную проверку всех 270 предполагаемых взаимосвязей. Учёные заново рассчитали статистические показатели, оценили размеры выборок, согласованность результатов разных исследований и устойчивость обнаруженных эффектов.

Особое внимание уделялось признакам возможного искажения данных. Например, небольшие исследования иногда показывают более выраженные эффекты, чем крупные. Подозрения также может вызывать необычно большое количество положительных результатов, указывающее на возможную систематическую ошибку.

Исследователи оценивали и вероятность того, что обнаруженная связь подтвердится при проведении новых независимых работ.

После всех проверок большинство предполагаемых взаимосвязей между группами крови и заболеваниями не выдержали строгих критериев достоверности.

Убедительные доказательства удалось обнаружить только для одной связи — между третьей группой крови и повышенным риском диабета второго типа.

Согласно объединённым данным, обладатели третьей группы крови имеют примерно на 28% более высокий относительный риск заболевания по сравнению с людьми других групп крови.

При этом речь идёт именно об относительном увеличении риска, а не о вероятности заболеть в 28%. Например, результат не означает, что диабет обязательно разовьётся у каждого четвёртого человека с третьей группой крови.

Хотя обнаруженная связь получила наиболее убедительное статистическое подтверждение среди всех проверенных, её величина сравнительно невелика по сравнению с влиянием других факторов риска.

Для сравнения, употребление всего 50 граммов переработанного мяса ежедневно связано с увеличением риска диабета второго типа на 37%. Малоподвижный образ жизни может повышать его на 112%, а избыточная масса тела относится к наиболее значимым известным факторам риска.

Таким образом, группа крови может вносить определённый вклад в предрасположенность к заболеванию, но её влияние значительно уступает питанию, физической активности и массе тела.

Почему именно третья группа крови оказалась связана с диабетом, пока неизвестно. Авторы обзора не исследовали биологические механизмы, которые могли бы объяснить обнаруженную закономерность.

Однако исследование 2025 года указало на возможное участие кишечного микробиома — сообщества микроорганизмов, обитающих в пищеварительной системе. Пока это лишь одно из потенциальных объяснений, требующее дополнительной проверки.

Важно и то, что статистическая связь сама по себе не доказывает, будто особенности третьей группы крови непосредственно вызывают диабет. Для установления причинных механизмов необходимы дальнейшие исследования.

Тем не менее результаты выделяются на фоне множества противоречивых работ о влиянии группы крови на здоровье. Из 270 проверенных взаимосвязей только одна соответствовала самым строгим критериям убедительности доказательств.

Авторы считают, что полученные данные позволяют рассматривать третью группу крови как дополнительный фактор при оценке предрасположенности к диабету второго типа.

Однако гораздо большее значение по-прежнему имеют привычки и образ жизни человека. Группа крови остаётся лишь одной из составляющих общей картины риска, а не определяющим фактором развития заболевания.

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