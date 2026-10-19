Можно ли омолодить клетки?

Долгое время считалось, что старение — это однонаправленный вектор. Однако фундаментальные открытия в области эпигенетики и клеточной биологии доказали: дифференцированная, состарившаяся клетка не утрачивает свой исходный генетический код, а значит, её функциональное состояние теоретически можно сбросить до юношеского.

1. Факторы Яманаки и эпигенетический откат

В 2006 году японский учёный Синъя Яманака (род. 1962) что с помощью четырёх специальных белков можно вернуть зрелые клетки в состояние стволовых. Однако при этом клетки теряли свою специализацию и возникал риск образования опухолей. Современный метод частичного эпигенетического репрограммирования позволяет уменьшать возрастные изменения клеток, сохраняя их функции. В экспериментах на мышах такой подход показал признаки омоложения тканей сетчатки, мышц и кожи, хотя его долгосрочная безопасность ещё изучается.

2. Сенолитики: точечная зачистка «клеток-зомби»

Другой вектор омоложения тканей — ликвидация сенесцентных (состарившихся) клеток. Со временем часть клеток теряет способность к делению из-за критического укорочения теломер или повреждений ДНК, но отказывается погибать. Они выделяют специфический токсичный коктейль, провоцирующий хроническое воспаление вокруг.

Препараты-сенолитики (как природные биофлавоноиды вроде кверцетина и физетина, так и синтетические целевые молекулы) избирательно запускают программу самоуничтожения именно в сенесцентных клетках. Освободившееся место занимают молодые стволовые клетки, что приводит к системному обновлению тканевого матрикса.

3. Перезагрузка митохондрий и надмолекулярная терапия

Стареющая клетка страдает от острого дефицита энергии из-за деградации митохондрий и падения уровня кофермента, необходимого для работы белков долголетия — сиртуинов.

Применение предшественников этого кофермента в сочетании с адресно направленными митохондриальными антиоксидантами позволяет восстановить энергетический потенциал стареющих клеток, активировать процессы репарации ДНК и восстановить автофагию — естественное очищение от накопившегося белкового мусора.

Сейчас главный вызов современных биотехнологий — перенести эти методы из чашек Петри и опытов на животных в безопасную клиническую практику для человека.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific

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