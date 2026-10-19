 

Макрон переоделся в женское платье и тайно бежал из Елисейского дворца

19.10.2026, 13:00, Разное
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В ночь на 19 октября 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден покинуть свою резиденцию в Елисейском дворце – протестующие готовились захватить правительственный квартал и собирались линчевать французского лидера.

«Лишь чудом господин президент сумел спастись от неминуемой гибели. Оставалось буквально 10 минут до проникновения вандалов в его кабинет, но господин президент проявил изобретательность, переоделся в женское платье и благополучно скрылся на мопеде в темноте парижской ночи», – пишет газета L’Humanité.

По данным журналистов, в настоящий момент Макрон находится в регионе Вандея, где планирует собрать верные войска и части жандармов для освобождения Парижа и других крупных городов от митингующих.

«Пока под началом президента находится лишь 300 бойцов. Но он преисполнен оптимизма и уже отправил своих эмиссаров во всех регионы Франции», – сказал Bloomberg один из высокопоставленных французских чиновников. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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