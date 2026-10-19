Разработан комплексный подход к оценке состояния земель после добычи полезных ископаемых

Учёные Института горного дела имени Н.А. Чинакала СО РАН предложили методику комплексной оценки экологического состояния природных земель после добычи полезных ископаемых, которая строится по десяти критериям — от состояния почв до радиационного фона. В России добывают нефть, уголь, газ, руды, алмазы и золото, и освоение месторождений приводит к нарушению прилегающих территорий: меняется рельеф, разрушается плодородный слой, уничтожаются растения, а почвы загрязняются тяжёлыми металлами. Восстанавливать такие земли сложно, потому что нужно точно знать, насколько ухудшилось их состояние. Однако до сих пор не было инструментов, позволяющих комплексно оценить вред от добычи твёрдых полезных ископаемых. Результаты, поддержанные грантом РНФ и Правительством Новосибирской области, опубликованы в «Записках Горного института».

Новый подход учитывает содержание опасных и особо опасных элементов, количество радионуклидов в воде, радиоактивность горных пород, антропогенную нагрузку на водоёмы и водотоки, климатические условия, наличие территорий с особым охранным статусом и прошлым экологическим ущербом, а также тип воздействия. Как отметил участник проекта Александр Резник, раньше оценка обычно учитывала только один параметр — например, содержание конкретного загрязнителя, — но горные работы воздействуют комплексно: в отвалах накапливаются отходы и пустые породы, которые при выветривании выделяют токсичные элементы и становятся источником вторичного загрязнения; перенос русла реки создаёт водную экосистему заново; вскрытие радиоактивных пород может повышать радиационный фон. Новая единая система связывает все эти разрозненные данные в общую картину.

С помощью инструмента авторы оценили 106 земельных участков в Новосибирской области, где ранее велись горные работы или хранились добытые ископаемые: 10% территорий отнесены к ненарушенным, 63% — к слабо нарушенным, 12% — к нарушенным в средней степени и 15% — к чрезвычайно нарушенным. На некоторых участках были превышены концентрации загрязняющих веществ в воде или почве, а на одном изменено русло реки, что привело к кризисному состоянию водной экосистемы даже при формальном соответствии воды санитарным нормам — это показывает, что оценка по одному показателю не всегда отражает реальный ущерб. На основе результатов исследователи составили матрицу оценки нарушенных земель, которая может служить инструментом для принятия решений о том, какие участки уже можно вернуть в хозяйственный оборот, а какие требуют длительного восстановления.

Фото: полевые работы на заброшенном мраморном карьере. Источник: Владимир Карпов / ИГД СО РАН.

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