 

Крупнейший дата-центр Русской православной церкви в Софрино поражён молнией

19.10.2026, 11:00, Разное
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В воскресенье в 2 часа 14 минут по московскому времени внезапно прекратили работу почти все онлайн-сервисы РПЦ. Причиной обвала православной IT-инфраструктуры оказался удар молнии в здание ЦОД в подмосковном Софрино.

Софринский центр обработки данных РПЦ имеет мощность 42 мегаватта. Три тысячи стоек, размещённые на площади в полтора гектара, не только хранят базу данных крещений и отпеваний, рукоположений и исторжений священников из сана, но и обслуживают различные приложения. Среди них – сервис онлайн-исповеди «Е-батюшка», православный сайт знакомств «Верность», приложение заказа и оплаты треб, а также служба доставки товаров из церковных лавок. Все эти системы мгновенно отключились после удара молнии.

«В эту ночь мы наблюдали редчайшее явление для этого времени года и этих широт – атмосферный разряд мощностью 3-4 гигаватта, направленный в землю. На пути разряда оказался ЦОД «Софрино». Имеющиеся молниеотводы не справились с такой нагрузкой и возник пожар на площади 12 тысяч квадратных метров», – рассказали пожарные Подмосковья.

Помимо приложений, Московский патриархат потерял каналы шифрованной связи с приходами за рубежом. Кроме того, не удалось обработать поток пожертвований из дальневосточных приходов, которые уже провели воскресные службы к моменту аварии. В приходах Сибири прервались утренние онлайн-службы. Какие данные удастся восстановить, а какие потеряны безвозвратно, пока неизвестно.

Духовник ЦОД «Софрино» игумен Варфоломей призвал верующих молиться преподобному Иоанну Дамаскину о скорейшем восстановлении работы дата-центра.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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