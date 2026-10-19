Пассажирский самолет передал сигнал бедствия во время полета в США

Пассажирский самолет американской авиакомпании SkyWest Airlines, выполнявший рейс UA5470 (SKW5470) под брендом United Express из Чикаго в Линкольн, штат Небраска, передал сигнал об аварийной ситуации, выставив код 7700. Информация об этом появилась на сервисе Flightradar24.

Рейс выполнялся вечером 18 октября по местному времени на региональном реактивном самолете Bombardier CRJ200. Согласно данным отслеживания полетов, самолет вылетел из международного аэропорта О»Хара в 21:10 и приземлился в Линкольне в 22:54.

Код 7700 используется экипажами для обозначения чрезвычайной ситуации на борту. Сам по себе этот сигнал не позволяет определить характер происшествия. Причина его передачи пока неизвестна. Сообщений о пострадавших не поступало.

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