Обычное лекарство от давления активирует бурый жир, который сжигает лишние калории

Не весь жир в организме одинаково вреден. Учёные обнаружили, что одна из его разновидностей связана с меньшей вероятностью диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, тревожности и депрессии. Более того, активировать эту ткань потенциально можно с помощью уже существующего лекарства от повышенного давления.

Речь идёт о буром жире — особой жировой ткани, которая, в отличие от обычного белого жира, не столько запасает энергию, сколько расходует её. Она сжигает сахар и жиры, выделяя тепло и помогая организму поддерживать температуру тела. Однако с возрастом количество бурого жира уменьшается, а сохранившаяся ткань нередко остаётся неактивной.

Исследователи из Рокфеллеровского университета в США решили выяснить, насколько наличие бурого жира связано с состоянием здоровья человека и можно ли заставить его работать активнее. Результаты масштабной работы опубликованы в журнале Nature.

С помощью искусственного интеллекта учёные проанализировали медицинские данные 101 243 человек и выявили почти 8900 участников, у которых удалось обнаружить бурый жир. Затем их показатели здоровья сравнили с данными других пациентов, подобранных по сопоставимым характеристикам.

Выяснилось, что у людей с обнаруженным бурым жиром значительно реже встречались диабет второго типа и заболевания сердца. Но исследователей заинтересовала не только физическая сторона здоровья: в этой же группе оказалась ниже распространённость тревожности и депрессии.

При этом значение имело не просто наличие бурого жира, но и степень его активности. Чем активнее работала эта ткань, тем сильнее проявлялись обнаруженные благоприятные связи. Особенно заметные результаты были связаны с бурым жиром в области подмышек.

Однако эти данные пока не позволяют утверждать, что именно бурый жир предотвращает заболевания. Исследование выявило статистические взаимосвязи, но не доказало причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на возможную роль этой ткани не только в обмене веществ, но и в поддержании психического здоровья.

Следующий интересный результат появился при изучении лекарств, которые принимали участники. Оказалось, что у пациентов, получавших препараты от повышенного артериального давления, чаще обнаруживался бурый жир. Особенно перспективным оказался лозартан — давно известное средство для снижения давления.

Чтобы проверить, действительно ли препарат способен воздействовать на эту ткань, исследователи провели эксперименты на мышах. После введения лозартана бурый жир животных становился активнее: клетки расходовали больше энергии и производили больше тепла.

Дополнительный анализ клеток подтвердил этот эффект. Причём оказалось, что лозартан активирует бурый жир через иной молекулярный механизм, чем тот, благодаря которому препарат снижает давление.

По словам эндокринолога Николаса Гомеса-Баноя из Рокфеллеровского университета, такое разделение механизмов особенно важно для разработки будущих методов лечения. Теоретически оно позволит создать препараты, которые будут стимулировать бурый жир, не влияя при этом на артериальное давление. Это открыло бы возможность применять подобную терапию даже у людей с нормальным давлением.

Правда, до практического использования такого подхода ещё далеко. Хотя связь между приёмом лекарств от давления и наличием бурого жира обнаружили у людей, непосредственную способность лозартана активировать эту ткань пока продемонстрировали только у мышей. А грызуны значительно сильнее зависят от бурого жира для поддержания температуры тела, чем человек.

Кроме того, учёным ещё предстоит выяснить, приводит ли вызванная лозартаном активация бурого жира к реальному улучшению здоровья. В экспериментах удалось подтвердить усиление расхода энергии и выработки тепла, но не доказать, что вслед за этим снижается риск каких-либо заболеваний.

Есть ограничения и у исследования медицинских данных. Все 101 243 участника имели онкологический диагноз, а более трёх четвертей составляли женщины. Поэтому полученные результаты необходимо проверить на более разнообразных группах людей, прежде чем распространять выводы на население в целом.

Тем не менее работа даёт учёным сразу несколько новых направлений для исследований. Она расширяет представления о возможной роли бурого жира в организме и указывает на существующий препарат, который потенциально можно использовать для управления его активностью.

Директор Национального института диабета, заболеваний органов пищеварения и почек США Гриффин Роджерс, не участвовавший в исследовании, отметил, что сочетание масштабных клинических данных и современных аналитических инструментов создаёт важную основу для изучения бурого жира как терапевтической мишени при различных заболеваниях.

Теперь исследователям предстоит установить, можно ли безопасно воспроизвести обнаруженный эффект у людей и действительно ли активация бурого жира способна принести организму пользу. Пока же результаты показывают, что жировая ткань может играть гораздо более разнообразную роль в здоровье человека, чем просто накопление энергетических запасов.

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