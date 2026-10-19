Обычный солевой раствор оказался эффективнее стероидов против боли в запястье

Обычный солевой раствор может облегчать боль и онемение при синдроме запястного канала дольше, чем инъекция стероидного препарата. В небольшом клиническом исследовании эффект от процедуры сохранялся до шести месяцев, тогда как первоначальное улучшение после введения стероида к этому времени практически исчезло.

Синдром запястного канала возникает, когда срединный нерв, обеспечивающий чувствительность и работу части кисти, оказывается сдавлен в узком канале запястья. Из-за давления нарушается передача нервных сигналов, появляются боль, покалывание, онемение и слабость. Человеку становится трудно печатать на клавиатуре, держать ручку или выполнять привычные движения, а неприятные ощущения могут мешать даже во время сна.

Исследователи из Индии проверили метод, называемый гидродиссекцией. Его особенность заключается в том, что солевой раствор используют не столько как лекарство, сколько для механического освобождения сдавленного нерва.

Во время процедуры врач под контролем ультразвука вводит тонкую иглу рядом с нервом и постепенно подаёт стерильный солевой раствор. Жидкость раздвигает окружающие ткани, отделяя их от нерва и создавая пространство для его более свободного движения. Предполагается, что это уменьшает давление и облегчает симптомы.

Обычные инъекции стероидов действуют иначе: они уменьшают воспаление и отёк. Однако предыдущие исследования гидродиссекции часто предусматривали добавление лекарств в вводимую жидкость. Поэтому оставалось неясным, что именно приносит облегчение — действие препарата или механическое разделение тканей.

Чтобы разобраться в этом, команда под руководством рентгенолога Анинди́ты Босе из Медицинского колледжа и больницы имени Махатмы Ганди провела исследование с участием 39 взрослых. Все они страдали от симптомов синдрома запястного канала более трёх месяцев, несмотря на применение лекарств или специальных шин для запястья.

Поскольку у некоторых участников были поражены обе руки, в общей сложности исследователи изучили 63 запястья. Каждое из них случайным образом распределили в одну из трёх групп лечения.

В первой группе проводили гидродиссекцию только с солевым раствором. Во второй ограничивались обычной инъекцией стероида без механического разделения тканей. В третьей выполняли гидродиссекцию с добавлением стероидного препарата в раствор.

Все процедуры проводились под ультразвуковым контролем, а инъекции со стероидами дополнительно содержали местный анестетик. После лечения исследователи отслеживали выраженность боли, онемения и трудностей при использовании кисти. В течение первых трёх месяцев состояние нерва также оценивали с помощью ультразвука.

Первоначально улучшение наблюдалось во всех трёх группах. Однако со временем результаты начали различаться.

У участников, получивших только стероидную инъекцию, боль постепенно возвращалась. При этом у пациентов, которым проводили гидродиссекцию обычным солевым раствором, облегчение сохранялось вплоть до окончания шестимесячного наблюдения.

Добавление стероида к солевому раствору не продемонстрировало явного дополнительного преимущества. Это стало важным результатом, поскольку указывало на то, что основную роль может играть само механическое освобождение нерва, а не лекарство.

Ультразвуковые исследования подтвердили различия. В обеих группах гидродиссекции отёк нерва уменьшился сильнее, чем у участников, получивших только стероидную инъекцию.

Таким образом, результаты поддерживают предположение, что разделение тканей вокруг нерва помогает уменьшить его сдавление и облегчить симптомы. Впрочем, исследование не включало группу с имитацией инъекции, поэтому учёные не смогли отдельно оценить возможное влияние ожиданий пациентов на результаты лечения.

Рентгенолог Анупама Тандон из Университетского колледжа медицинских наук и больницы Гуру Тег Бахадура рассказала об одной из пациенток — молодой женщине, работавшей с набором текста. Боль и онемение рук стали настолько сильными, что она рисковала потерять работу. Лекарства и специальная шина для запястья не помогали.

После гидродиссекции состояние женщины улучшилось настолько, что она смогла вернуться к работе.

Ещё одно преимущество метода — его относительная простота. Процедура занимает около 15 минут и не требует госпитализации.

В ходе исследования серьёзных осложнений не наблюдалось. У некоторых пациентов возникали небольшая боль и отёк, которые проходили в течение нескольких дней. Один участник почувствовал покалывание во время введения иглы, однако длительных неврологических последствий зарегистрировано не было.

Несмотря на обнадёживающие результаты, исследователи подчёркивают, что пока рано считать гидродиссекцию доказанно более эффективным методом лечения. В испытании участвовало небольшое количество пациентов из одного медицинского центра, а наблюдение продолжалось только шесть месяцев.

Кроме того, учёные не сравнивали процедуру непосредственно с хирургическим вмешательством. По словам Тандон, гидродиссекция может быть полезна при лёгкой и умеренной степени синдрома запястного канала, тогда как тяжёлые случаи требуют операции.

Чтобы выяснить, насколько устойчивым может быть эффект, исследовательская группа уже начала новое, более продолжительное испытание. На этот раз учёные сравнивают обычный солевой раствор с раствором декстрозы — разновидности сахара. Цель состоит в том, чтобы определить, какая жидкость обеспечивает более длительное облегчение.

Результаты первого исследования опубликованы в научном журнале Radiology. Они показывают, что при лечении сдавленного нерва важным может оказаться не только противовоспалительное действие лекарств, но и физическое освобождение нерва от окружающих тканей. Если эффективность метода подтвердится в более крупных исследованиях, гидродиссекция сможет стать дополнительным вариантом лечения пациентов с синдромом запястного канала.

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