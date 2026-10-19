В Дании разработали носимый индикатор дронов, который фиксирует угрозу на дальности до 6 км

Датская оборонная компания MyDefence представила носимый индикатор дронов Wingman Edge, который обнаруживает приближающиеся дроны по радиосигналам управления на дальности до 6 км.

Вес Wingman Edge около 1 кг. С помощью пассивного радиоприемника, подключенного к системе классификации с ИИ, индикатор сканирует различные диапазоны волн от 200 МГц до 6 ГГц. Обнаруженный сигнал анализируется и сравнивается с известными сигналами дронов.

Будучи подключенным к системам управления и контроля, Wingman Edge может быстро адаптироваться к неизвестным ранее сигналам. После подтверждения сигнала пользователь получает предупреждение о приближающемся беспилотнике в зависимости от режима звуковым или световым индикатором, вибрацией или информацией на дисплее.Источник — MyDefence

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